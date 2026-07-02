Пронађена тијела мајке и сина: Страдали током планинарења?

Аутор:АТВ редакција
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На граници Словеније и Италије, на сувом кориту потока сјеверно од Белопешких језера, затечен је ужасан призор. Око 50 метара једно од другог пронађена су тијела мајке и сина.
Планинар који је пролазио подручјем уочио је у понедјељак, 29. јуна, тијела 49-годишњакиње и њезиног сина. Откривено је да су из Крањске Горе, а претпоставља се да су страдали током планинарења. Још се чекају резултати обдукције, али засад нема елемената који би упућивали на кривично дјело.
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Иако се испрва претпостављало да су двоје Словенаца умрли прије мјесец дана, најновији налази италијанске полиције указују на то да су највјероватније умрли 23. јуна. Наиме, од тог датума потиче карта за паркиралиште код језера, а тог је поподнева снажно невријеме захватило крај те је могло доћи до наглог раста водостаја потока на падинама планине Мангарт који је онда однио њихова тијела.
Претпоставку о обилним падавинама потврђују и подаци метеоролошке службе АРПА, а високе температуре током сљедећих дана довеле су до узнапредовалог распадања тијела. Стотињак метара узводно од мјеста на којем је пронађена 49-годишњакиња пронађен је руксак с кључевима њеног аутомобила. На руксаку је била причвршћена торбица у којој се налазио дрон.
Снимци с дрона додатно подупиру претпоставку да је ријеч о планинарском излету који је завршио трагедијом. У аутомобилу који је био паркиран недалеко од Доњег језера касније су пронађени документи, планинарска обућа, личне ствари те кутије с торбама и опремом за голф, пише Раи Њуз.
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Резултати обдукције требали би бити објављени у сљедећих неколико дана, а предмет води државна тужитељка Карла Лонго из Државног тужилаштва у Удинама. Спис се засад води против непознатог починиоца, што је уобичајена процедура у оваквим случајевима током утврђивања околности смрти, преноси РадиоСарајево.
Према досад доступним информацијама, жена је често одлазила на планинарење са сином. Управо то, као и чињеница да су нестали тек седам дана прије проналаска, а не прије мјесец дана како се испрва претпостављало, објашњава зашто њихов нестанак није био пријављен у Словенији, нити је покренута потрага.
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