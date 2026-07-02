Младићи брутално претучени у кафићу: Нападачи их пронашли иза шанка

Аутор:АТВ редакција
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У једном кафићу у Београду два младића су брутално претучена, а један од њих је задобио повреде главе.
Наиме, данас око 15 сати, два тинејџера улетјела су у локал и сакрила се иза шанка, а за њима су ушла још двојица и почела да их траже, док су двојица остала да чувају стражу на вратима.
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Двојица нападача примјетила су жртве у шанку, а потом су ушли иза шанка и почели да их шутирају у главу и тијело.
Све то је, према незваничним сазнањима, примјетила једна дјевојка, која је ушла у локал и покушала да их раздвоји, те је пребијање у том моменту престало.
Када су видјели да има свједока, младићи са врата почели су да извлаче нападаче из локала, а један од њих наставио је да насрће на жртве и, у немогућности да поново дође до њих једног од претучених младића гађао је качкетом.
Хитна помоћ пружила је медицинску његу повријеђеним тинејџерима, а један од њих превезен је на даље лијечење, преноси Телеграф.рс.
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Комплетан догађај снимиле су надзорне камере локала, а тај снимак могао би да помогне полицији у идентификацији нападача.
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