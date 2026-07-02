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Младићу (22) у Мостару петарда пукла у руци

Аутор:

АТВ редакција
02.07.2026 17:01

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Ротација на возилу хитне помоћи.
Фото: Pixabay

Страни држављанин, 22-годишњи Ирац, повријеђен је у Мостару након што је дошло до експлозије пиротехничког средства, потврђено је из Кантоналне болнице „Др. Сафет Мујић“.

Како наводе из болнице, пацијент је примљен у ноћи са сриједе на четвртак око 3 сата ујутро с раном на лијевој шаци. На пријему је био при свијести, оријентисан и комуникативан.

Љекари су му санирали повреду, очистили рану и ушили је, након чега је пуштен кући, а наредног јутра се јавио на контролни преглед.

Из болнице је истакнуто и упозорење грађанима на опасности кориштења пиротехнике, посебно међу младима. Специјалист ортопедије др. Фикрет Фајић нагласио је да се често биљеже тешке повреде шаке, нарочито палца, који има кључну улогу у функцији руке, те је позвао грађане да избјегавају кориштење пиротехничких средстава, преноси Аваз.

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Тагови :

Мостар

Петарде

пацијент

повреда

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