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Саобраћајна несрећа на ауто-путу: Учествовало и возило Хитне помоћи

Аутор:

АТВ редакција
02.07.2026 17:38

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Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи
Фото: АТВ

На дионици ауто-пута Какањ-Високо догодила се саобраћајна несрећа.

Како је за портал Радиосарајево.ба потврђено из Оперативног центра МУП-а ЗДК, у несрећи су учествовали возило Хитне помоћи и једно теретно возило.

Због несреће саобраћај се на овој дионици одвија успорено, и то зауставном траком, док је претицајна трака затворена за саобраћај.

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Информације о евентуално повријеђеним особама за сада нису познате, а из МУП-а ЗДК наводе да ће више детаља бити саопштено након увиђаја и прикупљања свих релевантних информација.

Из БИХАМК-а су апеловали на возаче да на овом дијелу ауто-путу возе смањеном брзином и прилагоде вожњу условима на путу.

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Тагови :

Ауто-пут

Саобраћајна несрећа

Хитна помоћ

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