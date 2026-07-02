Саобраћајна несрећа на ауто-путу: Учествовало и возило Хитне помоћи

Аутор:АТВ редакција
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На дионици ауто-пута Какањ-Високо догодила се саобраћајна несрећа.
Како је за портал Радиосарајево.ба потврђено из Оперативног центра МУП-а ЗДК, у несрећи су учествовали возило Хитне помоћи и једно теретно возило.
Због несреће саобраћај се на овој дионици одвија успорено, и то зауставном траком, док је претицајна трака затворена за саобраћај.
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Информације о евентуално повријеђеним особама за сада нису познате, а из МУП-а ЗДК наводе да ће више детаља бити саопштено након увиђаја и прикупљања свих релевантних информација.
Из БИХАМК-а су апеловали на возаче да на овом дијелу ауто-путу возе смањеном брзином и прилагоде вожњу условима на путу.
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