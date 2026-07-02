Цвијановић: Част је бити дио побједничког тима, учинићу све у интересу Српске

Аутор:АТВ редакција
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Предсједништво СНСД-а званично је потврдило кандидатуру Жељке Цвијановић за српског члана Предсједништва БиХ на предстојећим изборима.
Она је поручила да јој је огромна част и одговорност представљати српски народ, те да ће учинити све у интересу Српске.
"СНСД је побједнички тим и највећа политичка породица у Републици Српској. Част је бити дио СНСД-а, као и његов приједлог за српског члана Предсједништва. Такође, огромна је част, али и одговорност представљати српски народ и бранити боје Републике Српске у Предсједништву БиХ", навела је Цвијановићева.
СНСД је побједнички тим и највећа политичка породица у Републици Српској. Част је бити дио СНСД-а, као и његов приједлог за српског члана Предсједништва. Такође, огромна је част, али и одговорност представљати српски народ и бранити боје Републике Српске у Предсједништву БиХ.… pic.twitter.com/KET2wpq1dX— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) July 2, 2026
Она је захвалила предсједнику СНСД-а Милораду Додику и свим политичким саборцима у СНСД-у и коалицији на подршци и указаном повјерењу.
"Као и увијек до сада, учинићу све да га оправдам, у најбољем интересу Републике Српске и нашег народа", навела је Цвијановићева на "Иксу".
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