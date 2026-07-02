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Цвијановић: Част је бити дио побједничког тима, учинићу све у интересу Српске

Аутор:

АТВ редакција
02.07.2026 18:17

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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Предсједништво СНСД-а званично је потврдило кандидатуру Жељке Цвијановић за српског члана Предсједништва БиХ на предстојећим изборима.

Она је поручила да јој је огромна част и одговорност представљати српски народ, те да ће учинити све у интересу Српске.

"СНСД је побједнички тим и највећа политичка породица у Републици Српској. Част је бити дио СНСД-а, као и његов приједлог за српског члана Предсједништва. Такође, огромна је част, али и одговорност представљати српски народ и бранити боје Републике Српске у Предсједништву БиХ", навела је Цвијановићева.

Она је захвалила предсједнику СНСД-а Милораду Додику и свим политичким саборцима у СНСД-у и коалицији на подршци и указаном повјерењу.

"Као и увијек до сада, учинићу све да га оправдам, у најбољем интересу Републике Српске и нашег народа", навела је Цвијановићева на "Иксу".

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Тагови :

Жељка Цвијановић

Избори 2026

Српски члан предсједништва БиХ

СНСД

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