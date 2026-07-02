Познато када почиње исплата пензије у ФБиХ

Аутор:АТВ редакција
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Пензија у ФБиХ за јун биће исплаћена сутра, саопштили из Федералног завода за пензијско и инвалидско осигурање.
За кориснике који су право остварили до 1. јануара 2026, најнижа пензија износи 666,76 КМ, загарантована 795,74 КМ, док највиша пензија износи 3.333,79 КМ.
Износ загарантоване пензије за кориснике који право остварују након 1. јануара 2026. на основу 40 или више година стажа осигурања утврђен је у износу од 842,44 КМ.
Најнижа пензија корисника који право остварују према посебним прописима, измјенама прописа који се примјењују од 1. јануара 2026, утврђена је у износу од 666,76 КМ.
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Просјечна самостална пензија за јуни износи 851,97 КМ.
Пензију за јуни примиће укупно 470.291 корисник, а потребна средства за исплату износе око 356,4 милиона КМ, саопштили су из Завода ПИО/МИО.
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