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Цвијановић: Наставити са успјешном сарадњом са САД-ом уз добро разумијевање

Аутор:

АТВ редакција
02.07.2026 12:46

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Жељка Цвијановић
Фото: Instagram/Željka Cvijanović

Присуствовала сам синоћ пријему у Амбасади Сједињених Америчких Држава поводом 250 година од проглашења независности САД, навела је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић уз жељу да се и у будућности настави успјешна сарадња са САД-ом.

"Била је ово прилика да отправнику послова у америчкој Амбасади Џону Гинкелу честитам Дан независности, са жељом да успјешна сарадња са САД буде настављена и у будућем периоду, уз добро разумијевање и међусобно уважавање", навела је Цвијановић ма Иксу.

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Тагови :

Жељка Цвијановић

Америка

Сарадња

Дан независности

Република Српска

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