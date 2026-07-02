Цвијановић: Наставити са успјешном сарадњом са САД-ом уз добро разумијевање

Аутор:АТВ редакција
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Присуствовала сам синоћ пријему у Амбасади Сједињених Америчких Држава поводом 250 година од проглашења независности САД, навела је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић уз жељу да се и у будућности настави успјешна сарадња са САД-ом.
"Била је ово прилика да отправнику послова у америчкој Амбасади Џону Гинкелу честитам Дан независности, са жељом да успјешна сарадња са САД буде настављена и у будућем периоду, уз добро разумијевање и међусобно уважавање", навела је Цвијановић ма Иксу.
Присуствовала сам синоћ пријему у Амбасади Сједињених Америчких Држава поводом 250 година од проглашења независности САД.— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) July 2, 2026
Била је ово прилика да отправнику послова у америчкој Амбасади Џону Гинкелу честитам Дан независности, са жељом да успјешна сарадња са САД буде настављена и… pic.twitter.com/IgprV73c9L
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