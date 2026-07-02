Нинковић: Недопустиво да поткозарска села немају воду

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Скупштине града Бањалука Љубо Нинковић најавио је да ће, уколико Градска управа не ријеши проблем водоснабдијевања у поткозарским селима, сазвати ванредну сједницу градског парламента о овом питању јер је недопустиво да људи који живе близу града немају воду сваке изборне године.
"Ако се Градска управа не уозбиљи и не ријеши ово питање на адекватан начин, бојим се да ћемо морати имати ванредну сједницу да расправљамо о тим проблемима, јер просто је недопустиво да сваке изборне године људи у поткозарским селима имају проблем са водом", изјавио је Срни Нинковић.
Он је рекао да се, уколико буде ријешено питање водоснабдијевања, већ почетком октобра, послије општих избора може очекивати прва редовна сједница Скупштине града након љетне паузе.
Становници више бањалучких мјесних заједнице и овог љета муку муче са водом.
Дио становника бањалучке мјесне заједнице Пискавица у нижим зонама добио је у понедјељак, 29. јуна, воду након седам дана.
Предсједник мјесне заједнице Пискавица Александар Шибаревић рекао је из бањалучког "Водовода" обећали да ће покушати да обезбиједе да у Пискавици не долази до редукције воде и да се систем пуни током читавог дана.
"Са делегацијом предузећа `Водовод` обишли смо сеоски водовод који ће се полако врати у функцију као једну од резервних опција", рекао је он.
Из бањалучког "Водовода" саопштили су да се примјењују контролисане испоруке воде за насеља која се снабдијевају из резервоара "Пријаковци" и "Рамићи", с циљем очувања стабилности система водоснабдијевања.
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