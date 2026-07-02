Никола Роквић открио због чега је бјежао од музике: Још нисам доживио оно што је мој отац

Аутор:АТВ редакција
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Никола Роквић, син прослављене пјевачке легенде Маринка Роквића, открио је на који начин је почео да пјева као дјечак и како је његов отац реаговао на то.
Иако се данас и Никола и његов млађи брат Марко баве пјевањем, пјевач је испричао да су се у дјетињству држали подаље од тога и нису испољавали таленат до одређеног тренутка.
“Маринко је потајно желио да га неко наслиједи, али ни Марко ни ја нисмо показивали склоности ка музици, чак смо имали и малу одбојност. Основна школа, деца те задиркују да ти је тата певач, одмах си некако означен”, рекао је Никола приликом гостовања у "Екстра ФМ" подкасту.
Међутим, преломни тренутак био је када се породица Роквић враћала са једног породичног путовања, након чега је Маринко био пресрећан.
“Враћали смо се са Златибора, у колима нас четворо, и ја питам тату како иде она пјесма "Јутрос ми је ружа процвјетала". И он ме пита да ли знам ту пјесму, ја кажем да знам, и он ми каже: "Ајде отпјевај" “, присјетио се Никола, па додао:
“Ја запјевам, он стаје колима са стране, паркира се и крсти се, па каже: "О, хвала ти, Боже". Тако да сам тада почео”, каже он.
Сцена
Никола Роквић у новом споту показао све атрибуте
Никола је изјавио да он тај тренутак, као отац троје дјеце, још није доживио, али да се нада управо ономе чему се својевремено надао и његов отац.
“Нису показали интересовање, имају гласове, не форсирамо их, али волио бих, јер је то диван дар, барем због себе, да увесељавају људе у својој околини”, закључио је Роквић.
(ГрандТВ)
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