Огласио се Никола Роквић након што му је отказан наступ у Сплиту и открио прави разлог

Пјевачу Николи Роквићу отказан је наступ у Хрватској који је требало да има за пет дана, а сад је објаснио због чега је дошло до тога.
Како је навео заказани наступ у Сплиту, који је требало да буде 06.12. ипак неће одржати.
“Нажалост, због неиспуњавања одредби уговора, наступ је отказан. Видимо се у Сплиту неком другом приликом”, поручио је Роквић.
Подсјетимо, недавно се навршила четврта година од смрти Маринка Роквића, а тужним поводом огласио се Никола објавивши фотографију са оцем уз нумеру Мике Антића ''Бесмртна песма“.
