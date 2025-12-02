Logo
Огласио се Никола Роквић након што му је отказан наступ у Сплиту и открио прави разлог

02.12.2025

08:50

Огласио се Никола Роквић након што му је отказан наступ у Сплиту и открио прави разлог
Фото: Инстаграм/nikolarokvic

Пјевачу Николи Роквићу отказан је наступ у Хрватској који је требало да има за пет дана, а сад је објаснио због чега је дошло до тога.

Како је навео заказани наступ у Сплиту, који је требало да буде 06.12. ипак неће одржати.

“Нажалост, због неиспуњавања одредби уговора, наступ је отказан. Видимо се у Сплиту неком другом приликом”, поручио је Роквић.

Никола Роквић

Сцена

Отказан наступ Николе Роквића у Хрватској

Подсјетимо, недавно се навршила четврта година од смрти Маринка Роквића, а тужним поводом огласио се Никола објавивши фотографију са оцем уз нумеру Мике Антића ''Бесмртна песма“.

(ГрандТВ)

