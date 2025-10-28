Logo

Никола Роквић открио да ли има жељу да се замонаши

Извор:

Блиц

28.10.2025

12:52

Никола Роквић открио да ли има жељу да се замонаши
Фото: Инстаграм/nikolarokvic

Пјевач Никола Роквић је велики вјерник, а као такав често посјећује цркве и манастире, а недавно је био и на Хиландару. Он је раније био и на ходочашћу дугом 1.200 км.

Никола Роквић је прошле године кренуо на ходочашће до Грчке, а онда су кренуле приче да би волио да се замонаши.

– Ходочашће је једно велико искуство за мене. 32 дана изаћи из начина живота на који смо сви навикли и кренути на пут који је дугачак 1200 километара. Много разних мјеста и ситуација прошао и доживио, много прича чуо. Свима бих препоручио да одраде неки мали циљ и да крену, не мора тако дуг пут. Човјек се осјећа испуњено – рекао је Никола.

Он се надовезао и на причу да би волио да се замонаши.

– Нисам размишљао, та прича је извучена из контекста. Ја имам своју породицу и мој пут је пут породице. То су моја нека ранија размишљања која су другачије схваћена. За нас хришћане постоји пут породице и пут монаштва, а ја сам изабрао пут породице – јасан је Роквић.

Тајна успјешног брака

Његову породицу чине супруга Бојана и троје дјеце,а важе за једну од најскладнијих љубавних парова на домаћој сцени.

– Мислим да љубав између двоје људи значи опстати. Задржати ту љубав значи одрицање од неких својих ствари, некако да покушаш да живиш за ту особи и да истрпиш нешто ако није по твом. Ако се нађу двије особе које исто тако размишљају онда је то то. Онда могу да дођу до љубави. Једно је заљубљеност, до љубави треба године да прођу – каже он.

