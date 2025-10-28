Logo

Један Србин је Халандов идол

Извор:

Мондо.ба

28.10.2025

Један Србин је Халандов идол
Фото: Танјуг/АП

Ерлинг Халанд је на корак од 100 постигнутих голова у Премијер лиги, а норвешки нападач рођен у Лидсу изгледа идола има у - Србији. Један од најбољих шпицева данашњице је то показао на тренингу Ситија.

Невјероватни Халанд стигао је 2022. године у Манчестер сити и мало ко му је вјеровао када је причао да навија за Сити упркос томе што је његов отац играо за овај клуб. Ипак, сада је један детаљ са тренинга ипак доказао да је помно пратио Сити.

"Александар Коларов, Алексанадар Коларов", викао је најбољи играч Ситија док је са лијеве стране центрирао на тренингу Ситија. Погледајте како је то изгледало:

Лијеви бек играо је за Манчестер сити од 2010. до 2017. године, одиграо је 247 утакмица и дао 21 гол, а са Ситијем је освојио двије премијер лига, два Лига купа, ФА куп и Комјунити Шилд.

(Мондо)

Erling Haland

