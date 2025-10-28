Један Србин је Халандов идол

Извор:
Ерлинг Халанд је на корак од 100 постигнутих голова у Премијер лиги, а норвешки нападач рођен у Лидсу изгледа идола има у - Србији. Један од најбољих шпицева данашњице је то показао на тренингу Ситија.
Невјероватни Халанд стигао је 2022. године у Манчестер сити и мало ко му је вјеровао када је причао да навија за Сити упркос томе што је његов отац играо за овај клуб. Ипак, сада је један детаљ са тренинга ипак доказао да је помно пратио Сити.
"Александар Коларов, Алексанадар Коларов", викао је најбољи играч Ситија док је са лијеве стране центрирао на тренингу Ситија. Погледајте како је то изгледало:
Лијеви бек играо је за Манчестер сити од 2010. до 2017. године, одиграо је 247 утакмица и дао 21 гол, а са Ситијем је освојио двије премијер лига, два Лига купа, ФА куп и Комјунити Шилд.
"Aleksandar Kolarov!" 💥 pic.twitter.com/qzk5tDNtET— Manchester City (@ManCity) October 24, 2025
