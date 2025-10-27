Скандал у Турској: Фудбалске судије ухваћене у клађењу

Извор:
Аваз
27.10.2025
21:51
Коментари:0
Предсједник Турског фудбалског савеза (TFF), Ибрахим Хаџиосманоглу, открио је да су стотине турских судија, укључујући и оне на националном нивоу, биле укључене у клађење упркос забрани.
Интерна истрага обухватила је 571 суца, а резултати показују да 371 посједује кладионичарске рачуне, док се 152 активно кладе. Неки суци поставили су чак више од 10.000 опклада, а 42 суца кладила су се на више од 1.000 фудбалских утакмица.
Међу осумњиченима, 22 судије судиле су утакмице на националном нивоу, укључујући седам средишњих и 15 помоћних, али није познато да ли су се кладили на утакмице које су сами судили. Хаџиосманоглу је најавио хитне санкције, без изузетака, како би очистио турски фудбал од корупције, преноси Аваз.
Због учесталих оптужби за пристраност, TFF је увео ВАР технологију и ангажовао стране судије за кључне утакмице, попут истанбулског дербија између Галатасараја и Фенербахчеа, како би осигурао фер суђење и смањио сумње у пристраност домаћих судија.
Најновије
Најчитаније
22
54
22
52
22
42
22
36
22
31
Тренутно на програму