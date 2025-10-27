Зрињски славио против Борца

Извор:
АТВ
27.10.2025
20:04
Коментари:0
Фудбалери Зрињског савладали су бањалучки Борац са 2:1 у оквиру 12. кола WWin Лиге БиХ.
Зрињски је забиљежио два силовита старта са центра. Први, три минута након почетка меча када Шакота постиже гол, и други, два минута након почетка другог полувремена када Билбија доноси гол за побједу.
За екипу Борца погодио је Јуричић у 32. минуту.
Након овог кола са 11 одиграних мечева у самом врху табеле су Борац и Зрињски са 25, односно 24 бода. Трећи је Жељезничар са утакмицом више и 22 бода.
