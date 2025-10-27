Logo

Умро легендарни голман Реала

Тужне вијести овог понедјељка долазе из Шпаније, гдје је преминуо Хозе Мануел Очоторена (64), некадашњи голман мадридског Реала, у ком је поникао, али и Валенсије, Тенерифа, Логроњеса, Расинг Сантандера и једном репрезентације Шпаније.

Очоторена је носио дрес Реал Мадрида шест сезона, од 1982. до 1988. године, током којих је освојио два УЕФА Купа, три титуле првака Ла Лиге и трофеј Лига купа. У Валенсији је освојио награду Замора за најбољег голмана.

Био је и члан шпанске репрезентације на Свјетском првенству у Италији 1990. године, али тамо није уписао наступ.

Касније је остварио успјешну каријеру као тренер голмана, радећи у клубовима као што су Валенсија и Ливерпул, као и у шпанској репрезентацији (2004–2021), са којом је освојио Свјетско првенство и два Европска првенства.

Реал и Валенсија су се јавили овог јутра и изјавили саучешће породици преминулог.

(Телеграф.рс)

