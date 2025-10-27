Умро легендарни голман Реала

Извор:
Телеграф
27.10.2025
11:06
Коментари:0
Тужне вијести овог понедјељка долазе из Шпаније, гдје је преминуо Хозе Мануел Очоторена (64), некадашњи голман мадридског Реала, у ком је поникао, али и Валенсије, Тенерифа, Логроњеса, Расинг Сантандера и једном репрезентације Шпаније.
Очоторена је носио дрес Реал Мадрида шест сезона, од 1982. до 1988. године, током којих је освојио два УЕФА Купа, три титуле првака Ла Лиге и трофеј Лига купа. У Валенсији је освојио награду Замора за најбољег голмана.
Био је и члан шпанске репрезентације на Свјетском првенству у Италији 1990. године, али тамо није уписао наступ.
Свијет
Ваздушни саобраћај у колапсу: Више од 8.000 летова отказано широм САД-а
Касније је остварио успјешну каријеру као тренер голмана, радећи у клубовима као што су Валенсија и Ливерпул, као и у шпанској репрезентацији (2004–2021), са којом је освојио Свјетско првенство и два Европска првенства.
Реал и Валенсија су се јавили овог јутра и изјавили саучешће породици преминулог.
Свијет
40 мин0
Економија
41 мин0
Градови и општине
43 мин0
БиХ
44 мин0
Најновије
Најчитаније
11
40
11
37
11
37
11
34
11
32
Тренутно на програму