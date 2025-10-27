Logo

Покушали да отму славног фудбалера!

Извор:

Агенције

27.10.2025

09:11

Покушали да отму славног фудбалера!
Фото: АТВ

У Санкт Петербургу су ухапшене четири особе осумњичене за отмицу једног бизнисмена и покушаја отмице фудбалера, саопштено је данас из Руског истражног комитета.

Портпаролка руског Министарства унутрашњих послова Ирина Волк објавила је данас на свом Телеграм каналу да је полиција Санкт Петербурга "привела осумњичене за отмицу бизнисмена и покушај отмице познатог фудбалера", преноси агенција РИА Новости.

Она није прецизирала ко су осумњичени, али је руска агенција објавила, позивајући се на неименовани, добро упућени извор, да је отет бизнисмен Сергеј Селегени и да је покушана отмица фудбалера Зенита Андреја Мостовоја.

Мостовој је умало киднапован у Санкт Петербургу, јављају руски медији позивајући се не изворе из сигурносних служби.

Наводно, саиграча српског репрезентативца Страхиње Ераковића је напало неколико људи. Они су покушали да га угурају у аутомобил, али му је пролазник помогао и спасао га је отмице.

Према званичним изворима, све то се догодило 23. октобра.

Само два дана касније криминалци су ухватили бизнисмена, којег су увукли у аутомобил захтијевајући велику суму новца – након чега су га пустили.

