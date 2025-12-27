Извор:
Војници држава-чланица ЕУ немају шта да траже на територији Украјине, али ако ипак крену тамо онда одмах са собом могу да понесу бијелу заставу, рекао је председник Координационог савјета за интеграцију нових региона при Јавној комори Русије Владимир Рогов.
"Војници ЕУ немају шта да траже у Украјини пошто су сви практично у НАТО-у. Предлажем им да одмах понесу бијелу заставу. Моћи ће одмах да га подигну и тако се спасу и оду са историјски руских територија које су тренутно под влашћу издајника и нациста", навео је он.
Политичке елите западноевропских држава које су агресивно настројене према Русији напокон треба да науче историјску лекцију - да је било каква агресија према Русији смртоносно опасна и да ће се уз велике посљедице вратити онима који су је осмислили и одлучили се на њу.
Лидер Европске народне партије и шеф посланичке групе у Европском парламенту, Манфред Вебер, предложио је слање њемачких трупа у Украјину под заставом Европске уније, преносе њемачки медији.
