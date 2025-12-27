Компанија укинула бенефиције због боловања, дјевојка извршила самоубиство

Извор:
Родитељи тврде да је технолошка компанија отпустила младу инжењерку током боловања, што је довело до трагичних посљедица.
Дипломкиња Универзитета Колумбија и бивша приправница НАСА-е, Ени Сурман, наводно је доведена до трагичног исхода након што јој је технолошка компанија MongoDB укинула бенефиције током одсуства због менталног здравља, а потом јој уручила отказ, тврде њени родитељи у тужби поднесеној Врховном суду државе Њујорк.
Према судским документима, Сурман је радила као техничка програмска менаџерка у компанији MongoDB до августа 2024. године. У тужби се наводи да је током рада у компанији патила од анксиозности и депресије узрокованих, како се тврди, екстремним радним притиском.
Мјесец дана након отказа, 28-годишњакиња је преминула, а њени родитељи наводе да је ријеч о посљедици тешког психичког стања у које је, како тврде, доспјела због поступака компаније.
Сурман, рођена у Калифорнији, важила је за изузетно надарену научницу. Као приправница сарађивала је са НАСА-ом на пројекту марсовског ровера, а прије запослења у MongoDB-у 2021. године бавила се истраживањем из области неуронауке у Медицинском центру Универзитета Колумбија.
Према наводима породице, њено ментално и емоционално стање значајно се погоршало током рада у компанији. У судским списима се наводи да је Ени често родитељима слала поруке у којима је описивала да данима није у стању да устане из кревета, као и да се осјећа потпуно исцрпљено и безнадежно.
Родитељи тврде да је њено стање постало толико тешко да је често била неспособна да обавља основне дневне активности, попут одржавања личне хигијене или одласка на друштвена окупљања.
У априлу 2024. године Сурман је отишла на медицинско одсуство у трајању од мјесец дана. Компанија је у почетку пристала да јој одсуство буде продужено до септембра исте године, али је, према тужби, 31. јула изненада промијенила став и затражила да се на посао врати већ наредне седмице.
Истог дана, тврде њени родитељи, MongoDB јој је укинуо здравствено осигурање, иако је компанија била упозната са тим да се Ени налази на терапији за тешку депресију, која је, према љекарским процјенама, могла омогућити њен повратак на посао у року од четири до шест седмица.
„Тајминг ових поступака био је посебно окрутан, јер је Ени управо започињала нови ток лијечења и почињала да вјерује да постоји нада за опоравак“, навели су њени родитељи, Грег Сурман и Карен Коноли, у судским поднесцима.
Сурман је у објави на LinkedIn-у 20. децембра написао да су породица и он јасно ставили до знања компанији да не траже ни плату ни гаранцију радног мјеста, већ само да Ени не буде отпуштена док је у изузетно рањивом стању.
Упркос томе, MongoDB је 8. августа 2024. године раскинуо радни однос са њом. Истог дана, Ени је мајци послала поруку у којој је написала да јој је стигао имејл са детаљима о одласку из компаније и да се осјећа изузетно лоше.
Након тога је доживјела озбиљну психичку кризу и била је хоспитализована у психијатријској установи, а трошкове лијечења сносили су њени родитељи.
У тужби се наводи да је 13. септембра 2024. године дошло до нове озбиљне психичке кризе, коју је Ени повезивала са отказом у MongoDB-у. Иако је сама затражила хитну помоћ, љекари нису успјели да је спасу.
У судским документима се наводи и да је њен отац био сам у таксију на путу ка аеродрому када је примио позив да му је кћерка преминула, док је у позадини чуо вриштање супруге, неспособан да јој помогне.
Према тужби, MongoDB је накнадно повукао понуду да помогне породици око остваривања права из животног осигурања. Породица сумња да је Ени отпуштена непосредно прије масовних отпуштања у компанији, како би се избјегла исплата отпремнине.
„Чак и након Енине смрти, MongoDB је наставио са хладним и шокантним понашањем према њеној породици“, наводи се у тужби.
Адвокати породице истичу да Сурман није имала историју менталних или емоционалних проблема прије запослења у овој компанији.
