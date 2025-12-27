Сестра јој "украла" титулу "краљице латекса"

27.12.2025
Не зна се која манекенка је боље обучена у свакој прилици, а нарочито за празнике. Кендал Џенер се потрудила да сервира оно најбоље.
Једна од познатијих манекенки, Кендал Џенер, свијет је освојила својом појавом и радом, али и различитошћу ако је поредите са њеним славним сестрама Кардашијан и Џенер. Ова љепотица је сасвим другачија.
У вријеме празника имамо прилику да уживамо у креативним и изазовним аутфитима бројних звијезда, па међу њима је и Кендал, која је изгледа ријешила да "одмијени" краљицу латекса - своју сестру Кајли Џенер.
Кендал је позирала у уској миди хаљини црвене боје, савршено истакла своје облине и све употпунила све гламурозном црном бундом, док су бијеле Шанел штикле заокружиле њено елегантно празнично издање.
Лијепа манекенка је косу покупила у пунђу и уживала у свим погледима које је привукла.
Недавно је доспела у центар пажње и због потенцијалне нове романсе и то са 18 година старијим Беном Горксамом, али као и раније, Кендал је остала доследна себи, па се о овоме није оглашавала и вјероватно не планира то да уради.
(б92)
