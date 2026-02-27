Свештеник упозорио на велики гријех током Васкршњег поста: ''Када постите намажите уљем главу своју''

Извор:
Жена Блиц
27.02.2026
18:04
Васкршњи пост, који је у православној традицији најдужи и најзахтјевнији, почео је 23. фебруара. То је вријеме када се, према ријечима духовника, најјасније огледа оно што човјек носи у срцу. Овај период не представља само уздржавање од одређене хране, већ позив на дубље преиспитивање себе и сопственог односа према Богу и људима.
Један од свештеника који се уочи почетка поста обратио вјерницима јесте отац Предраг Поповић, познат по свом активном присуству на друштвеним мрежама и снажним, директним порукама. Он је подсјетио да сама правила Васкршењег поста нису довољна уколико иза њих не стоји љубав.
"Како год постили, како год благослов био, битно је да се пости", рекао је отац Предраг.
Иако је Васкршњи пост строжи у односу на друге вишедневне постове, отац Предраг наглашава да фокус не би требало да буде искључиво на правилима и типицима, већ прије свега на личном преиспитивању.
"Прегледамо срце наше, ријечи, дјела, мисли. Да у овом посту имамо подвиг љубави".
Пост, како истиче, не смије бити сведен само на јеловник. Он подразумијева покајање, чињење добрих дјела, помагање ближњима и истрајавање у вјери. Уздржавање од хране има смисла само ако је праћено уздржавањем од лоших мисли, оговарања, љутње и гордости.
Посебну пажњу посветио је опасности од формализма и лицемерја, које, како каже, често прати пост.
"Кад постите, намажите уљем главу своју, да нико не зна осим Бога да ви постите", подсјетио је, цитирајући Јеванђеље.
Другим ријечима, пост није прилика за надметање нити за осуду других. Они који посте не треба да гледају туђе тањире, нити да критикују оне који не посте.
"Немојте да будемо лицемјери, да ми који постимо критикујемо оне друге које не посте, да гледамо њихове тањире", истиче отац Предраг.
Он подсјећа да се Васкршњи пост често погрешно своди на расправе о дозвољеној и забрањеној храни, док се занемарује његов прави смисао - унутрашњи преображај. Посебно је указао на значај молитве Светог Јефрема Сирина, која се чита током Великог поста, препоручивши вјерницима да је укључе у своје јутарње и вечерње молитвено правило и да размишљају о њеним ријечима.
У храмовима се током поста служе Литургије пређеосвећених дарова сриједом и петком, док се прве недјеље чита Канон Светог Андреја Критског, уз велике метаније и поклоне, што додатно наглашава покајнички карактер овог периода.
"Можете да постите сви. Господу принесите коликогод то било у нашим очима мало труда и подвига, ако је из љубави и срца, Господ ће то уважити и примити", наглашава.
На крају, како поручује, суштина није у строгости правила, већ у отворености срца за љубав, праштање и духовни раст.
