Јасна порука из Српске: 1. март прогласити Даном жалости

Аутор:Теодора Беговић
27.02.2026
19:12
Коментари:0
Борачка организација Републике Српске, прије више од годину дана, упутила је допис републичким институцијама са приједлогом да 1. март буде Дан жалости у Републици Српској.
Тог дана 1992. године започео је трагичан сукоб у БиХ. Зато тај дан не би требало да буде празник.
"Тог дана започели су сукоби. Знамо да је убијен српски сват у Сарајеву, рањен је српски свештеник. Одмах 3. марта упала је војска Хрватске у Брод и извршила злочине. Тај дан је почетак зла у БиХ", подсјећа предсједник Борачке организације Републике Српске Милован Гагић.
За Србе је 1. март симбол прегласавања и почетак рата у БиХ и никада га неће прихватити као празник.
Обиљежавање 1. марта у Федерацији је само још једна у низу провокација према Србима у Српској, истиче Слободан Жупљанин.
"Први март је тужан дан за цијели српски народ. Првог марта убијен је српски сват и извршен је први пуцањ на српски народ. То је била порука Србима шта их чека у будућој Босни и Херцеговини. Према томе, ми тог дана можемо само да изражавамо саучешће породицама које су тада изгубиле неког, можемо да се сјећамо, а треба да памтимо шта би се десило да тада нисмо поступили како смо поступили и спремили се за отпор агресији коју је тада претрпио српски народ у БиХ", нагласио је предсједник Организације старјешина Војске Републике Српске Слободан Жупљанин.
Охрабрујуће за чланове БОРС-а је што је овај приједлог подржао и предсједник СНСД-а Милорад Додик. Надају се да ће током године бити усвојен.
"Подржавам приједлог БОРС-а да Влада Републике Српске донесе одлуку којом ће 1. март прогласити Даном жалости. Убиство српског свата и почетак рата јесу за жалост. Тешко је разумјети оне који славе почетак рата, а не славе успостављање мира. Та наопака логика најбољи је показатељ колико је БиХ наопака земља", јасан је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
Рат који је услиједио након 1. марта оставио је неизбрисиве трауме на сва три народа која су у то вријеме живјела у БиХ. Ту нема шта да се слави, то треба да буде Дан жалости, поручују из Удружења жртава рата Републике Српске.
"Тај дан је почетак рата и за Федерацију, јер је тај дан оружане сукобе најавио и Алија Изетбеговић када је рекао да жртвује мир за суверенитет. Тиме је најавио и оружане сукобе и почетак рата. Катастрофа је и трагедија да се тај дан слави. Једноставно не могу да вјерујем да неко слави почетак рата умјесто да слави мир", казала је предсједница Удружења жена жртава рата Републике Српске Божица Живковић Рајилић.
Федерација БиХ 1. март обиљежава као Дан независности БиХ. Република Српска 21. новембар. Док једни празнују почетак рата, други славе крај сукоба. Званично или не, 1. март је свакако Дан жалости, јер је почетак периода који је све народе завио у црно.
