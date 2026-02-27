Logo
Свечани пријем у Београду поводом 34 године од првог Устава Српске

27.02.2026

Свечани пријем у Београду поводом 34 године од првог Устава Српске
Свечани пријем под слоганом "Живјеће огњиште", у част Дана Републике, 9. јануара, и 34 године од проглашења првог Устава Републике Српске, почео је у Београду, у присуству званичника Републике Српске и Србије.

Пријему, које организује Представништво Републике Српске у Србији, присуствује предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић, премијер Саво Минић, те лидер СНСД-а Милорад Додик.

Међу присутним су и изасланик предсједника Србије Милош Вучевић, премијер Србије Ђуро Мацут, епископ новобрдски Иларион, као изасланик Његове светости патријарха српског, те шеф Представништво Републике Српске у Србији Млађан Цицовић.

Присутни су министри Републике Српске, и то просвјете и културе Боривоје Голубовић, енергетике и рударства Петар Ђокић, за европске интеграције и међународну сарадњу Златан Клокић.

На почетку свечаности интониране су химне Србије "Боже правде" и Републике Српске "Моја Република".

Током свечаности биће изведен пригодан умјетнички програм, а предвиђена су и обраћање званичника Републике Српске и Србије.

илу-трамвај

Свијет

Трамвај искочио из шина и ударио у зграду: Има мртвих и повријеђених

Слоганом "Живјеће огњиште" симболизује се истрајност и духовна снага српског народа и жели поручити да је Република Српска живо и постојано огњиште Срба.

Ово је бити 12. пријем у част 9. јануара, Дана Републике и 28. фебруара - дана проглашења првог Устава Српске, који у Београду организује Представништво Републике Српске у Србији.

Скупштина српског народа БиХ донијела је 28. фебруара 1992. године Устав, који је једногласно усвојен на темељима Декларације о оснивању и гарантовао је пуну равноправност и једнакост народа и грађана Републике.

Највиши правни акт Републике Српске, који је уз одређене амандмане и данас на снази, донесен је прије избијања трагичних сукоба, те једностраног бошњачког и хрватског проглашења независности БиХ након референдума одржаног 1. марта, на којем нису учествовали Срби.

