Logo
Large banner

Савић: Опозиција у Српској се распада – то је само циркус и борба за фотеље

27.02.2026

13:49

Коментари:

0
Савић: Опозиција у Српској се распада – то је само циркус и борба за фотеље

Опозиција у Републици Српској показује своје право лице – не ради за људе, већ за фотеље и личне амбиције, изјавио је предсједник Градског одбора СНСД-а Бијељина, Бојан Савић, коментаришући најновије сукобе у ПДП-у и СДС-у, као и изјаву Небојше Вукановића о Станивуковићу.

„Њихове свађе нису случајне. Распадају се јер не могу да се договоре ко ће шта бити ако би се удружили. Све је почело када је Блануша тражио од Станивуковића да му гарантује заједничког кандидата СДС-ПДП за предсједника – не да би побиједио, већ да би ‘оживио’ уснули СДС који у Бањалуци нема ни цензус. То говори све о њиховим мотивима – политика им је само средство за личну промоцију, а Српска и грађани су им ништа“, рекао је Савић.

Он напомиње да опозиција види Републику Српску као плијен, а грађане као бројке.

„То су доказали и у Бијељини и у Бањалуци. Нису способни да ураде било шта конкретно за људе, док се њихови партнери богате, а обични грађани крсте и пате. Све што раде – свађе, мржња, спинови – служи само да дођу до комада власти. Политике нема, идеје нема, има само борба за фотеље“, додао је Савић.

„На крају ће их, највјероватније, неки од њихових ‘сарајевских ментора’ или страни савјетници натјерати да иду заједно, јер им је једини циљ обрачун са политиком Милорада Додика, која је једина гаранција опстанка и развоја Српске. Све остало им је неважно“, истиче предсједник бијељинског СНСД-а.

Савић упозорава грађане да су интерни сукоби опозиције постали отворени и јавни, и да јасно показују њихов прави карактер: неспособност, егоизам и спремност да се жртвују интереси Српске и обични људи зарад личних амбиција.

„Док они планирају ко ће заузети коју функцију, ми радимо за грађане и чувамо Републику Српску. Све их је више, а функција све мање. Ово није политика, ово је циркус – и грађани то морају видјети“, закључио је Савић.

Лидер Листе за правду и ред Небојша Вукановић изнио је јуче низ тешких оптужби на рачун градоначелника Бањалуке и предсједника Покрета Сигурна Српска Драшка Станивуковића, поручивши да је он „апсолутно неприхватљив“ за његов политички блок и да је, како тврди, „дио система“.

Подијели:

Тагови :

Бојан Савић

opozicija

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Може ли се опозиција ујединити?

Република Српска

Може ли се опозиција ујединити?

1 седм

9
Хоће ли опозиција "преотети" ПДП?

Република Српска

Хоће ли опозиција "преотети" ПДП?

1 седм

6
Којић: Опозиција из Републике Српске слуша странке из ФБиХ

Република Српска

Којић: Опозиција из Републике Српске слуша странке из ФБиХ

1 седм

2
Elmedin Konakovic

БиХ

Споран и у ФБиХ, добар у Српској: Конаковић завија, опозиција одвија

2 седм

0

Више из рубрике

Хидроелектрана на Дрини, Хидроелектрана Вишеград

Република Српска

"ХЕ на Дрини била стратешки партнер у организацији МОСИ игара"

1 ч

0
Хидроелектрана на Дрини у Вишеграду

Република Српска

Успјех дугогодишњег рада Хидроелектране на Дрини жеља за унапријеђењем система електропривреде Српске

2 ч

0
Синиша Каран

Република Српска

Каран: Устав који траје - државност се проглашава у тренутку, а потврђује у континуитету

3 ч

12
Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске

Република Српска

Минић о враћању споменика Францу Фердинанду

3 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

14

55

Потресно свједочанство оца Живка Кнежевића о погибији сина Браце: "И сада га сањам"

14

48

Додик са Гојковићевом: Јачање јединства српског народа, темељ наше политике

14

47

ЦИК БиХ потврдила: Општина добила новог начелника

14

28

Ово су парови осмине финала Лиге Европе и Лиге Конференција

14

18

Протест у Сарајеву: Демонстранти позивају раднике Тужилаштва КС да отворе прозоре

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner