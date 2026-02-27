Савић: Опозиција у Српској се распада – то је само циркус и борба за фотеље

27.02.2026
13:49
Коментари:0
Опозиција у Републици Српској показује своје право лице – не ради за људе, већ за фотеље и личне амбиције, изјавио је предсједник Градског одбора СНСД-а Бијељина, Бојан Савић, коментаришући најновије сукобе у ПДП-у и СДС-у, као и изјаву Небојше Вукановића о Станивуковићу.
„Њихове свађе нису случајне. Распадају се јер не могу да се договоре ко ће шта бити ако би се удружили. Све је почело када је Блануша тражио од Станивуковића да му гарантује заједничког кандидата СДС-ПДП за предсједника – не да би побиједио, већ да би ‘оживио’ уснули СДС који у Бањалуци нема ни цензус. То говори све о њиховим мотивима – политика им је само средство за личну промоцију, а Српска и грађани су им ништа“, рекао је Савић.
Он напомиње да опозиција види Републику Српску као плијен, а грађане као бројке.
„То су доказали и у Бијељини и у Бањалуци. Нису способни да ураде било шта конкретно за људе, док се њихови партнери богате, а обични грађани крсте и пате. Све што раде – свађе, мржња, спинови – служи само да дођу до комада власти. Политике нема, идеје нема, има само борба за фотеље“, додао је Савић.
„На крају ће их, највјероватније, неки од њихових ‘сарајевских ментора’ или страни савјетници натјерати да иду заједно, јер им је једини циљ обрачун са политиком Милорада Додика, која је једина гаранција опстанка и развоја Српске. Све остало им је неважно“, истиче предсједник бијељинског СНСД-а.
Савић упозорава грађане да су интерни сукоби опозиције постали отворени и јавни, и да јасно показују њихов прави карактер: неспособност, егоизам и спремност да се жртвују интереси Српске и обични људи зарад личних амбиција.
„Док они планирају ко ће заузети коју функцију, ми радимо за грађане и чувамо Републику Српску. Све их је више, а функција све мање. Ово није политика, ово је циркус – и грађани то морају видјети“, закључио је Савић.
Лидер Листе за правду и ред Небојша Вукановић изнио је јуче низ тешких оптужби на рачун градоначелника Бањалуке и предсједника Покрета Сигурна Српска Драшка Станивуковића, поручивши да је он „апсолутно неприхватљив“ за његов политички блок и да је, како тврди, „дио система“.
