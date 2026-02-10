Logo
Large banner

Споран и у ФБиХ, добар у Српској: Конаковић завија, опозиција одвија

Извор:

АТВ

10.02.2026

07:54

Коментари:

0
Elmedin Konakovic
Фото: АТВ

Федерални медији обрушили су се на звијезду спољне политике БиХ Елмедина Конаковића након покушаја да гласање СНСД-ових министара у Савјету министара за План реформи представи као побједу "бх. дипломатије".

Док га они исмијавају, опозиционари у Српској су наставили његов монолог.

"Усвојили смо Програм реформи и шаљемо га у НАТО. Желим похвалити наше нове про-НАТО колеге из СНСД-а који потпуно другачије изгледају након повратка из Америке. Предложићу да их тамо шаљемо сваки мјесец", поручио је Конаковић.

На Конаковића се надовезао шеф Клуба посланика СДС-а у Народној скупштини Огњен Бодирога.

"Срђан Амиџић и Сташа Кошарац гласали за усвајање Програма реформи Босне и Херцеговине који је приједлог комисије за сарадњу са НАТО-ом(у којој је Обрен Петровић). Укратко, још само један корак је остао да се отворе преговори БиХ за улазак у НАТО захваљујући СНСД-у", поручио је Бодирога.

Усвајање Програма реформи коментарисала је и српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.

"Још само да почну привијати облоге на чело у Сарајеву. Какав преокрет? Усвајани су и до сада. Тројка на све начине покушава да се консолидује у јавности, па сада и ово желе да представе као неки успјех. Какви очајници", написала је Цвијановићева на друштвеној мрежи "X".

Шта је Програм реформи?

На званичној страници НАТО у документу "Партнерство и сарадња са БиХ" јасно је наведено.

"Босна и Херцеговина се придружила програму Партнерство за мир (ПЗМ) 2006. године. Након тога је 2010. године позвана да се придружи Акционом плану за чланство (МАП) , програму НАТО-а који нуди савете, помоћ и практичну подршку прилагођену индивидуалним потребама земаља које желе да се придруже Алијанси. Учешће у МАП-у не прејудицира никакву одлуку о будућем чланству. Земља треба да настави са спровођењем демократских и одбрамбених реформи како би испунила своје евроатлантске аспирације. У том циљу, у оквиру МАП-а, Босна и Херцеговина је представила свој први Програм реформи 2019. године. Овај годишњи програм описује реформе које влада намерава да спроведе и олакшава пружање подршке НАТО-а овим напорима. Почетком 2021. године, Босна и Херцеговина је основала Комисију за сарадњу са НАТО-ом ради координације спровођења Програма реформи", стоји у документу

Неодовољно за ФБиХ, добро за опозицију

Док федерални медији, осим оних наклоњених актуелној власти у Сарајеву, у континуитету "разапињу" посљедње наступе Елмедина Конаковића, као и његово дјеловање у Министарству спољних послова, опозиција у Републици Српској наставља његову реторику.

"Дипломатија клима уређаја", како Фактор.ба назива активности Елмедина Конаковића довољно је добра за опозицију у Републици Српској која готово свакодневно преузима сарајевске наративе.

Подијели:

Тагови :

Program reformi

Елмедин Конаковић

Огњен Бодирога

Жељка Цвијановић

NATO

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Преговори о украјинском сукобу се настављају, предстоји дуг пут

Свијет

Преговори о украјинском сукобу се настављају, предстоји дуг пут

4 ч

0
Снијег у Јапану

Свијет

Снијег направио хаос и довео до језиве трагедије: Умрло најмање 46 људи

4 ч

0
Хаос на НБА паркету! Туча у Детроиту - четворица играча и тренер избачени, полиција ушла на терен

Кошарка

Хаос на НБА паркету! Туча у Детроиту - четворица играча и тренер избачени, полиција ушла на терен

4 ч

0
spust lindzi von video povreda zimske olimpijske igre 2026

Остали спортови

Отац Линдзи Вон након свега: Неће више скијати

4 ч

0

Више из рубрике

Рамо Исак доминира: За лош резултат специјалаца ФУП-а на такмичењу оптужио Додика

БиХ

Рамо Исак доминира: За лош резултат специјалаца ФУП-а на такмичењу оптужио Додика

4 ч

3
Пелег: Ћудићева шири мржњу према Јеврејима

БиХ

Пелег: Ћудићева шири мржњу према Јеврејима

13 ч

1
Кошарац: БиХ је од НАТО-а далеко као Конаковићева побједа на изборима

БиХ

Кошарац: БиХ је од НАТО-а далеко као Конаковићева побједа на изборима

14 ч

0
Цвијановић навела примјер само троје: Бошњачки политичари у растројству

БиХ

Цвијановић навела примјер само троје: Бошњачки политичари у растројству

16 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

11

55

Опљачкан требињски ресторан, украдено око 2.000 КМ: Осумњичени експресно приведен

11

47

Сијарто: ЕУ није заинтересована за успјех преговора о Украјини

11

45

Кува у ПСС: Радојичић незадовољан, пријети напуштањем Станивуковића

11

31

Ратном војном инвалиду Гојку Марићу уручен грађевински материјал

11

19

Хибриди вукова све популарнији за куповину, стручњаци упозоравају: Не знате с чим имате посла

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner