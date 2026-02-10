Споран и у ФБиХ, добар у Српској: Конаковић завија, опозиција одвија

Извор:
Федерални медији обрушили су се на звијезду спољне политике БиХ Елмедина Конаковића након покушаја да гласање СНСД-ових министара у Савјету министара за План реформи представи као побједу "бх. дипломатије".
Док га они исмијавају, опозиционари у Српској су наставили његов монолог.
"Усвојили смо Програм реформи и шаљемо га у НАТО. Желим похвалити наше нове про-НАТО колеге из СНСД-а који потпуно другачије изгледају након повратка из Америке. Предложићу да их тамо шаљемо сваки мјесец", поручио је Конаковић.
На Конаковића се надовезао шеф Клуба посланика СДС-а у Народној скупштини Огњен Бодирога.
"Срђан Амиџић и Сташа Кошарац гласали за усвајање Програма реформи Босне и Херцеговине који је приједлог комисије за сарадњу са НАТО-ом(у којој је Обрен Петровић). Укратко, још само један корак је остао да се отворе преговори БиХ за улазак у НАТО захваљујући СНСД-у", поручио је Бодирога.
Усвајање Програма реформи коментарисала је и српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
"Још само да почну привијати облоге на чело у Сарајеву. Какав преокрет? Усвајани су и до сада. Тројка на све начине покушава да се консолидује у јавности, па сада и ово желе да представе као неки успјех. Какви очајници", написала је Цвијановићева на друштвеној мрежи "X".
На званичној страници НАТО у документу "Партнерство и сарадња са БиХ" јасно је наведено.
"Босна и Херцеговина се придружила програму Партнерство за мир (ПЗМ) 2006. године. Након тога је 2010. године позвана да се придружи Акционом плану за чланство (МАП) , програму НАТО-а који нуди савете, помоћ и практичну подршку прилагођену индивидуалним потребама земаља које желе да се придруже Алијанси. Учешће у МАП-у не прејудицира никакву одлуку о будућем чланству. Земља треба да настави са спровођењем демократских и одбрамбених реформи како би испунила своје евроатлантске аспирације. У том циљу, у оквиру МАП-а, Босна и Херцеговина је представила свој први Програм реформи 2019. године. Овај годишњи програм описује реформе које влада намерава да спроведе и олакшава пружање подршке НАТО-а овим напорима. Почетком 2021. године, Босна и Херцеговина је основала Комисију за сарадњу са НАТО-ом ради координације спровођења Програма реформи", стоји у документу
Док федерални медији, осим оних наклоњених актуелној власти у Сарајеву, у континуитету "разапињу" посљедње наступе Елмедина Конаковића, као и његово дјеловање у Министарству спољних послова, опозиција у Републици Српској наставља његову реторику.
"Дипломатија клима уређаја", како Фактор.ба назива активности Елмедина Конаковића довољно је добра за опозицију у Републици Српској која готово свакодневно преузима сарајевске наративе.
