Снијег направио хаос и довео до језиве трагедије: Умрло најмање 46 људи

Извор:
СРНА
10.02.2026
07:46
Коментари:0
Најмање 46 људи изгубило је живот, а 604 је повријеђено усљед обилних сњежних падавина на сјеверу и сјеверозападу Јапана, саопштено је из Агенције за управљање пожарима и катастрофама.
Приближно једна трећина повријеђених, 193 особе, задобила је тешке повреде. Највише, 17 смртних случајева забиљежено је у префектури Нигата.
Најновији талас сњежних падавина, који погађа Јапан од 20. јануара, стигао је до Токија 8. фебруара.
У Токију је пало око пет центиметара снијега. Главни град Јапана је први пут послије неколико година видио снијег.
Најновије
Најчитаније
11
55
11
47
11
45
11
31
11
19
Тренутно на програму