Снијег направио хаос и довео до језиве трагедије: Умрло најмање 46 људи

Извор:

СРНА

10.02.2026

07:46

Снијег у Јапану
Фото: Weather Monitor/X/Screenshot

Најмање 46 људи изгубило је живот, а 604 је повријеђено усљед обилних сњежних падавина на сјеверу и сјеверозападу Јапана, саопштено је из Агенције за управљање пожарима и катастрофама.

Приближно једна трећина повријеђених, 193 особе, задобила је тешке повреде. Највише, 17 смртних случајева забиљежено је у префектури Нигата.

Најновији талас сњежних падавина, који погађа Јапан од 20. јануара, стигао је до Токија 8. фебруара.

У Токију је пало око пет центиметара снијега. Главни град Јапана је први пут послије неколико година видио снијег.

Japan

Снијег

