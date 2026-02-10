Трампов пријатељ стиже у Бањалуку, састаје се са Минићем

10.02.2026
07:21
Коментари:0
Специјални изасланик САД за глобалну сарадњу Паоло Замполи стиже у Бањалуку гдје ће се састати са премијером Републике Српске Савом Минићем.
Замполи је у међународним круговима познат по ангажману на пројектима из области економије и политичке сарадње. Његова улога често је подразумијевала посредовање између америчке администрације и других држава или регионалних лидера, с циљем унапређења сарадње и јачања дијалога на глобалном нивоу.
Паоло Замполи је италијанско-амерички бизнисмен, модни агент и политички посредник, који се у јавности најчешће помиње као једна од утицајних личности из најужег круга Доналда Трампа. Иако никада није обављао високу званичну функцију у администрацији Сједињених Америчких Држава, бројни медији и политички аналитичари сматрају га човјеком са снажним неформалним утицајем, посебно у периоду Трамповог уласка у политику и током његовог мандата.
Замполи је рођен у Италији, а каријеру је изградио у Сједињеним Државама, прије свега у модној индустрији. Оснивач је модне агенције „ID Models“, а управо кроз тај посао повезан је са Меланијом Трамп, коју је заступао у раној фази њене каријере.
Његова блискост са Трампом датира још из деведесетих година, а одржавана је и током Трампове предсједничке кампање 2016. године. Иако није имао формалну функцију у кампањи, Замполи је често описиван као неформални савјетник и посредник, посебно у контактима са међународним круговима и бизнис елитама.
Током Трамповог мандата, Замполи је добио и дипломатску улогу ван класичне америчке администрације. Именован је за специјалног изасланика карипске државе Доминике при Уједињеним нацијама, што је додатно подстакло спекулације о његовом утицају и везама на глобалном нивоу. Иако та функција није била дио званичне структуре САД, аналитичари су указивали да му је омогућавала приступ међународним дипломатским круговима.
