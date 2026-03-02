НАТО неће учествовати у војној операцији САД и Израела против Ирана

Извор:
Спутник Србија
02.03.2026
16:07
Коментари:0
Европа подржава војну операцију Сједињених Америчких Држава и Израела у Ирану, али снаге НАТО-а неће бити укључене у њу, изјавио је генерални секретар НАТО-а Марк Руте.
„Не, ово је очигледно кампања коју воде Сједињене Државе и Израел“, рекао је Руте, одговарајући на питање о тој теми.
Према његовим ријечима, Иран представља пријетњу својим сусједима, Европи и Украјини. Зато су европски лидери „изузетно задовољни“ нападима на Иран.
Руте се такође дотакао улоге америчког предсједника Доналда Трампа у овој војној кампањи.
„Он је лидер слободног свијета и све нас чини безбједнијим“, нагласио је генерални секретар НАТО-а.
Руте је додао да подржава војну операцију САД против Ирана.
Свијет
Ликвидиран је: Техеран о нападу на Нетанјахуов кабинет
„Заиста поздрављам оно што се дешава, уклањање (иранског врховног вође Алија) Хамнеја, уништавање иранских нуклеарних капацитета, као и његовог програма балистичких ракета, то је веома важно“, истакао је Руте.
Према његовим ријечима, америчка војна операција у Ирану могла би потрајати неколико недјеља.
„Ово је рана фаза (војне) кампање. Трајаће данима, можда и недјељама, прије него што се заврши“, закључио је он.
Сједињене Америчке Државе и Израел у суботу су покренули низ напада на циљеве на територији Ирана, укључујући и на Техеран. У нападу је било цивилних жртава. Иран је након тога покренуо узвратне ракетне нападе на израелску територију, као и на америчке војне објекте на Блиском истоку.
Свијет
50 мин0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
50 мин0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
16
47
16
40
16
35
16
16
16
07
Тренутно на програму