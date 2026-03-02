Logo
Дијете преминуло у вртићу у Бањалуци

02.03.2026

17:04

Дијете преминуло у вртићу у Бањалуци
У приватном вртићу у бањалучком насељу данас је преминуло дијете, потврђено је за портал Провјерено.

Информација је за портал Провјерено потврђена из полиције, која је одмах по пријави изашла на терен.

Како пишу, дијете је преминуло у сну. Одмах по пријави, поред полиције, изашла је и хитна помоћ која је потврдила смртни исход.

Због осјетљивости самог случаја, више детаља надлежни нису могли открити.

преминуло дијете у вртићу

Бањалука

