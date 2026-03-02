Дијете преминуло у вртићу у Бањалуци

02.03.2026
17:04
Коментари:0
У приватном вртићу у бањалучком насељу данас је преминуло дијете, потврђено је за портал Провјерено.
Информација је за портал Провјерено потврђена из полиције, која је одмах по пријави изашла на терен.
Како пишу, дијете је преминуло у сну. Одмах по пријави, поред полиције, изашла је и хитна помоћ која је потврдила смртни исход.
Република Српска
Појачане мјере безбједности у Српској: МУП у приправности
Због осјетљивости самог случаја, више детаља надлежни нису могли открити.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму