Logo
Large banner

Прве информације о Јелени Томашевић након прекинутог концерта

02.03.2026

16:16

Коментари:

0
Прве информације о Јелени Томашевић након прекинутог концерта

Јелена Томашевић наступала је синоћ у Бару у Црној Гори, међутим, позлило јој је па је наступ прекинут након прве пјесме.

Наиме, како преносе медији Томашевић је током наступа у Дому културе поводом Дана жена успјела отпјевати пјесму "Рано моја мила", након тога је запјевала хит "Да ми је да ми се врати" када јој је позлило.

Чланови бенда су јој притрчали у помоћ и извели је са сцене. Пјевачицу је хитна помоћ одвезла у Дом здравља.

Из Општине Бар су, неких сат времена прије поноћи, медијима послали поруку да се "пјевачица Јелена Томашевић, чији је концерт претходно прекинут усљед здравствених тегоба, након указане љекарске помоћи осјећа добро", преноси баринфо.ме.

Њен супруг Иван Босиљчић је у поруци на Инстаграму појаснио о чему је ријеч.

Објава на Инстаграму
Објава на Инстаграму

"Хвала свима на бризи и бројним порукама подршке. У данима који су претходили концерту, Јелена је имала вирус и благу малаксалост. Ипак, вођена великим поштовањем према публици и жељом да одржи договорени наступ, одлучила је да изађе на сцену. Нажалост, усљед здравственог стања није била у могућности да концерт приведе крају", навео је.

Даље је казао: "Оно што је најважније - Јелена се сада осјећа добро и радује се наредном сусрету. Захваљујемо се медицинском особљу Хитне медицинске помоћи Бар на брзој реакцији, као и свима који су пружили помоћ и показали бригу".

Подијели:

Таг :

Jelena Tomašević

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Марк Руте

Свијет

НАТО неће учествовати у војној операцији САД и Израела против Ирана

48 мин

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Свијет

Амерички авиони напуштају војне базе у држави ЕУ, полетјело петнаест авиона!

52 мин

0
Све што вам треба да останете повезани: Нове m:tel постпејд тарифе - Go Net доноси чак 60 gb мобилног нета

Друштво

Све што вам треба да останете повезани: Нове m:tel постпејд тарифе - Go Net доноси чак 60 gb мобилног нета

57 мин

0
Расте БДП Републике Српске

Република Српска

Расте БДП Републике Српске

59 мин

0

Више из рубрике

Дарко Лазић и Катарина не могу да се врате кући: ''Непланирани пут око свијета''

Сцена

Дарко Лазић и Катарина не могу да се врате кући: ''Непланирани пут око свијета''

2 ч

0
Умрла фитнес инфлуенсерка: Oперисала груди, жалила се на бол у стомаку

Сцена

Умрла фитнес инфлуенсерка: Oперисала груди, жалила се на бол у стомаку

2 ч

0
Ана довела Ралета у болницу: ''Био је блијед и отежано дисао''

Сцена

Ана довела Ралета у болницу: ''Био је блијед и отежано дисао''

3 ч

0
Луна Ђогани и Марко

Сцена

Луни Ђогани поново отказан лет: Заглављени смо на Малдивима

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

47

Одборници у Теслићу трже хитно сазивање Скупштине града

16

40

Појачане мјере безбједности у Српској: МУП у приправности

16

35

Трамп разочаран реакцијом британског премијера

16

16

Прве информације о Јелени Томашевић након прекинутог концерта

16

07

НАТО неће учествовати у војној операцији САД и Израела против Ирана

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner