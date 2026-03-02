Прве информације о Јелени Томашевић након прекинутог концерта

02.03.2026
Јелена Томашевић наступала је синоћ у Бару у Црној Гори, међутим, позлило јој је па је наступ прекинут након прве пјесме.
Наиме, како преносе медији Томашевић је током наступа у Дому културе поводом Дана жена успјела отпјевати пјесму "Рано моја мила", након тога је запјевала хит "Да ми је да ми се врати" када јој је позлило.
Чланови бенда су јој притрчали у помоћ и извели је са сцене. Пјевачицу је хитна помоћ одвезла у Дом здравља.
Из Општине Бар су, неких сат времена прије поноћи, медијима послали поруку да се "пјевачица Јелена Томашевић, чији је концерт претходно прекинут усљед здравствених тегоба, након указане љекарске помоћи осјећа добро", преноси баринфо.ме.
Њен супруг Иван Босиљчић је у поруци на Инстаграму појаснио о чему је ријеч.
"Хвала свима на бризи и бројним порукама подршке. У данима који су претходили концерту, Јелена је имала вирус и благу малаксалост. Ипак, вођена великим поштовањем према публици и жељом да одржи договорени наступ, одлучила је да изађе на сцену. Нажалост, усљед здравственог стања није била у могућности да концерт приведе крају", навео је.
Даље је казао: "Оно што је најважније - Јелена се сада осјећа добро и радује се наредном сусрету. Захваљујемо се медицинском особљу Хитне медицинске помоћи Бар на брзој реакцији, као и свима који су пружили помоћ и показали бригу".
