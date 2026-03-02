Дарко Лазић и Катарина не могу да се врате кући: ''Непланирани пут око свијета''

Извор:
Пјевач Дарко Лазић и његова супруга Катарина са ћерком тренутно бораве на Малдивима, одакле не могу да се врате у Србију због ескалације сукоба на Блиском истоку и затварања ваздушног простора у већем дијелу Уједињених Арапских Емирата.
Катарина Лазић се огласила на Инстаграму и открила да морају да траже алтернативно рјешење како би се вратили у Београд.
- Шалу на срану, због ситуације која се тренутно дешава у Дубаију, немогуће је да се вратимо како је планираном. Тренутно тражимо неки слободан и прихватљив лет, оно што знамо је да ћемо морати да останемо који дан дуже, и да ћемо највјероватније летјети преко Шри Ланке, Сингапура и Истанбула. Непланирани пут око свијета - написала је пјевачева супруга.
- Доста вас се распитује и ко сноси трошкове смјештаја и карти. Дубаи плаћа људима који су тамо заглављени смјештај колико год морају да остану, али нама који смо ван Дубаија не. Значи ми сами плаћамо смјештај, као и нову карту, само половина карте која нам пропада ће бити рефундирана - додала је.
