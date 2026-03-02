Ана довела Ралета у болницу: ''Био је блијед и отежано дисао''

Извор:
Телеграф
02.03.2026
13:50
Коментари:0
Горан Ратковић Рале данас је примљен у болницу, а уз њега је била његова партнерка Ана Николић, која му је пружила пуну подршку.
Према наводима медија, композитор је претходних дана имао симптоме које је приписивао посљедицама вируса који је прележао. Ипак, преглед је показао да је ријеч о проблему са срцем, те да је ситуација могла бити знатно озбиљнија да је одлагао одлазак љекару.
Друштво
Фонд ПИО грађанима: Могућа обустава пензија, рок је 30. април
Извор близак Ралету навео је да је био блијед, безвољан и да је отежано дисао, али да је вјеровао да ће тегобе проћи саме од себе.
“Био је блијед, безвољан и стално је говорио да нема ваздуха, тј. да отежано дише. Мислио је да ће проћи само од себе. Ана је та која је инсистирала да оде код љекара”, испричао је извор.
Фудбал
Ово су четири нова правила на Мундијалу
На дан пријема у болницу Рале је био у пратњи Тодора Дошена, бившег полицајца који је дио њиховог обезбјеђења. Прије уласка у болницу застао је да поразговара са присутнима и, упркос озбиљности ситуације, био је расположен.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму