Ужас у БиХ: Пас растргао мушкарца

Извор:

Аваз

02.03.2026

13:35

Пас кангал
У селу Тичићи код Какња прије неколико дана одиграла се права драма када је пас кангал напао мушкарца, сазнаје портал "Аваза".

Даље како се чује, пас је нанио тешке повреде мушкарцу који је тренутно смјештен у Кантоналној болници Зеница.

Комшије које су свједочиле драми истичу да је призор био ужасан, да је мушкарац био сав крвав.

Какањ

