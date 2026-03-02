Logo
Large banner

Пуцњава у БиХ: Газда локала угледао провалника па отворио ватру

Извор:

АТВ

02.03.2026

12:44

Коментари:

0
Пуцњава у Мостару
Фото: Screenshot / X

Синоћ око 21:20 сати Полицијска управа Мостар – Центар запримила је пријаву како је у току провала у један угоститељски објект у Мостару.

Одмах је на мјесто догађаја упућена полицијска патрола.

Срушио се амерички авион

Свијет

Америка открила ко им је срушио авионе: Није Иран

“Дана 1. 3. 2026. године у 21:20 сати Полицијска станица Мостар – Центар запримила је пријаву како је у току провала у угоститељски објекат у Мостару. На мјесто догађаја одмах је упућена полицијска патрола. Доласком на мјесто догађаја полицијски службеници утврдили су како је извршена провала у наведени објекат те како је пријавитељ употријебио ватрено оружје и испалио више хитаца", навели су из полиције и додали:

"Према до сада прикупљеним сазнањима, особа затечена у објекту кретала се према власнику објекта и још једној особи, држећи у руци предмет погодан за наношење повреда, након чега се удаљила с мјеста догађаја. Потом је власник објекта употријебио ватрено оружје".

americka vojska nacionalna garda

Свијет

Откривена сљедећа мета Америке послије Ирана

Мјесто догађаја је осигурано и извршен је увиђај, а ватрено оружје је привремено изузето.

"О свему је упознат надлежни тужилац, под чијим се надзором предузимају све законом предвиђене мјере и радње ради утврђивања свих околности догађаја” , навела је за "Бљесак" портпарол МУП-а ХНК-а Илијана Милош.

Потврдила је како у инциденту нико није повријеђен.

Подијели:

Тагови :

Пуцњава

Мостар

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Дјевојчицу (15) покосио на пјешачком прелазу, па побјегао са мјеста незгоде

Хроника

Дјевојчицу (15) покосио на пјешачком прелазу, па побјегао са мјеста незгоде

1 ч

0
Марко Гвозденовић син снежане ђуришић злостављање

Хроника

Син Снежане Ђуришић изашао из болнице: И даље има видљиве повреде од стравичног малтретирања

2 ч

0
Полиција аутомобил

Хроника

Власник угледао лопова у радњи, па пуцао на њега

2 ч

0
воз илустрација

Хроника

Трагедија избјегнута ''за длаку'': Са дјететом прелазила преко пруге док се воз приближавао

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

10

Први снимци хаоса на Кипру: Узлетјели ловци

14

07

У првом плану: Горан Селак

14

07

Током легитимације насрнуо на полицајце, једног ударио у главу

14

07

Сијарто: Сателитски снимци доказују да је ''Дружба'' оперативна

14

04

Овај хороскопски знак не зна за пораз

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner