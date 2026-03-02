Пуцњава у БиХ: Газда локала угледао провалника па отворио ватру

Извор:
Синоћ око 21:20 сати Полицијска управа Мостар – Центар запримила је пријаву како је у току провала у један угоститељски објект у Мостару.
Одмах је на мјесто догађаја упућена полицијска патрола.
“Дана 1. 3. 2026. године у 21:20 сати Полицијска станица Мостар – Центар запримила је пријаву како је у току провала у угоститељски објекат у Мостару. На мјесто догађаја одмах је упућена полицијска патрола. Доласком на мјесто догађаја полицијски службеници утврдили су како је извршена провала у наведени објекат те како је пријавитељ употријебио ватрено оружје и испалио више хитаца", навели су из полиције и додали:
"Према до сада прикупљеним сазнањима, особа затечена у објекту кретала се према власнику објекта и још једној особи, држећи у руци предмет погодан за наношење повреда, након чега се удаљила с мјеста догађаја. Потом је власник објекта употријебио ватрено оружје".
Мјесто догађаја је осигурано и извршен је увиђај, а ватрено оружје је привремено изузето.
"О свему је упознат надлежни тужилац, под чијим се надзором предузимају све законом предвиђене мјере и радње ради утврђивања свих околности догађаја” , навела је за "Бљесак" портпарол МУП-а ХНК-а Илијана Милош.
Потврдила је како у инциденту нико није повријеђен.
Muškarac s pištoljem hodao Carinom i repetirao oružje.#mostar #carina #pucnjava pic.twitter.com/nIKfcnLcg4— Bljesak.info (@Bljesak) March 2, 2026
