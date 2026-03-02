Logo
Власник угледао лопова у радњи, па пуцао на њега

Извор:

Црна-хроника.инфо

02.03.2026

11:46

Коментари:

0
Полиција аутомобил
Фото: АТВ БЛ

Синоћ око 21:20 Полицијска управа Мостар – Центар запримила је пријаву како је у току провала у један угоститељски објекaт у Мостару.

Одмах је на мјесто догађаја упућена полицијска патрола.

Превозници

Друштво

Рок је 10. март: Превозници запријетили потпуном блокадом граница

“Дана 1. 3. 2026. године у 21:20 сати Полицијска станица Мостар – Центар запримила је пријаву како је у тoку провала у угоститељски објект у Мостару. На мјесто догађаја одмах је упућена полицијска патрола.

Доласком на мјесто догађаја полицијски службеници утврдили су како је извршена провала у наведени објекaт те како је особа која је пријавила провали употријебила ватрено оружје и испалила више хитаца.

Према досад прикупљеним сазнањима, особа затечена у објекту кретала се према власнику објекта и још једној особи, држећи у руци предмет погодан за наношење повреда, након чега се удаљила с мјеста догађаја. Потом је власник објекта употријебио ватрено оружје.

илу-струја-03102025

Савјети

Због овог уређаја су вам рачуни за струју увећани

Мјесто догађаја је осигурано и извршен је увиђај, а ватрено оружје је привремено изузето. О свему је упознат надлежни тужилац, под чијим се надзором предузимају све законом предвиђене мјере и радње ради утврђивања свих околности догађаја” , навела је за Бљесак портпаролка МУП-а ХНК-а Илијана Милош.

Потврдила је како у инциденту нико није повријеђен.

