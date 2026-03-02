Власник угледао лопова у радњи, па пуцао на њега

Извор:
Синоћ око 21:20 Полицијска управа Мостар – Центар запримила је пријаву како је у току провала у један угоститељски објекaт у Мостару.
Одмах је на мјесто догађаја упућена полицијска патрола.
“Дана 1. 3. 2026. године у 21:20 сати Полицијска станица Мостар – Центар запримила је пријаву како је у тoку провала у угоститељски објект у Мостару. На мјесто догађаја одмах је упућена полицијска патрола.
Доласком на мјесто догађаја полицијски службеници утврдили су како је извршена провала у наведени објекaт те како је особа која је пријавила провали употријебила ватрено оружје и испалила више хитаца.
Према досад прикупљеним сазнањима, особа затечена у објекту кретала се према власнику објекта и још једној особи, држећи у руци предмет погодан за наношење повреда, након чега се удаљила с мјеста догађаја. Потом је власник објекта употријебио ватрено оружје.
Мјесто догађаја је осигурано и извршен је увиђај, а ватрено оружје је привремено изузето. О свему је упознат надлежни тужилац, под чијим се надзором предузимају све законом предвиђене мјере и радње ради утврђивања свих околности догађаја” , навела је за Бљесак портпаролка МУП-а ХНК-а Илијана Милош.
Потврдила је како у инциденту нико није повријеђен.
Muškarac s pištoljem hodao Carinom i repetirao oružje.#mostar #carina #pucnjava pic.twitter.com/nIKfcnLcg4— Bljesak.info (@Bljesak) March 2, 2026
