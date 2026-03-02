Због овог уређаја су вам рачуни за струју увећани

02.03.2026
11:32
Док многи прстом упиру у машину за сушење веша или машину за судове као највеће потрошаче електричне енергије, права истина је другачија.
С обзиром на то да цијене електричне енергије настављају да расту, право је вријеме да провјерите који кућни апарати највише оптерећују ваш буџет. Док се припремају нове тарифе за 2026. годину, многа домаћинства у Србији покушавају да идентификују главне "кривце" за високе рачуне, а одговори су често изненађујући.
Иако свакодневно користимо уређаје попут фрижидера, рерне и телевизора, нисмо увијек свесни ко заправо повлачи највише киловата из мреже.
Недавна истраживања о еколошкој свијести и потрошњи енергије показала су да већина људи греши у процјени. Док многи прстом упиру у машину за сушење веша или машину за судове, права истина је другачија.
Статистика открива сљедеће:
35 одсто испитаника је тачно идентификовало индукциону плочу за кување као највећег потрошача
Машина за судове се нашла на листи код свега 10 одсто људи
Многи су прецијенили потрошњу фрижидера, који иако ради стално, троши знатно мање од грејних тијела
Индукциона плоча за кување заиста троши највише електричне енергије од свих стандардних кућних апарата. Њена годишња потрошња може бити чак три пута већа од потрошње фрижидера или машине за прање веша, пише Геаорганиц.
Трошак експлоатације индукционе плоче зависи од њене снаге, која се обично креће у распону од 1000 до 3000 В.
Дневна потрошња: Ако плоча ради просечно сат времена дневно, она може потрошити значајну количину енергије која се брзо акумулира
Годишњи ниво: Просјечна годишња потрошња овог уређаја износи око 1200 киловати
Финансијски удар: У зависности од тарифе, ово може представљати значајну ставку на рачуну, често премашујући трошкове свих осталих кухињских апарата заједно
Иако су ови уређаји брзи и ефикасни, њихова снага захтијева пажљиво планирање оброка и рационално коришћење како би се избјегли екстремно високи рачуни за струју, преноси Курир.
