Logo
Large banner

Због овог уређаја су вам рачуни за струју увећани

02.03.2026

11:32

Коментари:

0
Због овог уређаја су вам рачуни за струју увећани
Фото: АТВ

Док многи прстом упиру у машину за сушење веша или машину за судове као највеће потрошаче електричне енергије, права истина је другачија.

С обзиром на то да цијене електричне енергије настављају да расту, право је вријеме да провјерите који кућни апарати највише оптерећују ваш буџет. Док се припремају нове тарифе за 2026. годину, многа домаћинства у Србији покушавају да идентификују главне "кривце" за високе рачуне, а одговори су често изненађујући.

Иако свакодневно користимо уређаје попут фрижидера, рерне и телевизора, нисмо увијек свесни ко заправо повлачи највише киловата из мреже.

Ко је највећи потрошач у вашој кухињи?

Недавна истраживања о еколошкој свијести и потрошњи енергије показала су да већина људи греши у процјени. Док многи прстом упиру у машину за сушење веша или машину за судове, права истина је другачија.

Статистика открива сљедеће:

35 одсто испитаника је тачно идентификовало индукциону плочу за кување као највећег потрошача

Машина за судове се нашла на листи код свега 10 одсто људи

иранска револуционарна гарда

Свијет

Иранци добијају СМС поруке упозорења: ''Сматраћемо то директном сарадњом са непријатељем''

Многи су прецијенили потрошњу фрижидера, који иако ради стално, троши знатно мање од грејних тијела

Индукциона плоча за кување заиста троши највише електричне енергије од свих стандардних кућних апарата. Њена годишња потрошња може бити чак три пута већа од потрошње фрижидера или машине за прање веша, пише Геаорганиц.

Колико нас кошта кување?

Трошак експлоатације индукционе плоче зависи од њене снаге, која се обично креће у распону од 1000 до 3000 В.

Дневна потрошња: Ако плоча ради просечно сат времена дневно, она може потрошити значајну количину енергије која се брзо акумулира

Годишњи ниво: Просјечна годишња потрошња овог уређаја износи око 1200 киловати

Финансијски удар: У зависности од тарифе, ово може представљати значајну ставку на рачуну, често премашујући трошкове свих осталих кухињских апарата заједно

Иако су ови уређаји брзи и ефикасни, њихова снага захтијева пажљиво планирање оброка и рационално коришћење како би се избјегли екстремно високи рачуни за струју, преноси Курир.

Подијели:

Таг :

struja

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Иранци добијају СМС поруке упозорења: ''Сматраћемо то директном сарадњом са непријатељем''

Свијет

Иранци добијају СМС поруке упозорења: ''Сматраћемо то директном сарадњом са непријатељем''

2 ч

0
Ово поврће с разлогом зову "златом за јетру"

Здравље

Ово поврће с разлогом зову "златом за јетру"

2 ч

0
Par, ljubav

Занимљивости

Ова 3 знака су највернији људи у хороскопу

2 ч

0
воз илустрација

Хроника

Трагедија избјегнута ''за длаку'': Са дјететом прелазила преко пруге док се воз приближавао

2 ч

0

Више из рубрике

Имате ово у дворишту? Не чудите се ако се појави змија

Савјети

Имате ово у дворишту? Не чудите се ако се појави змија

2 ч

0
Обратите пажњу на овај уређај у кухињи: То је највећи потрошач струје

Савјети

Обратите пажњу на овај уређај у кухињи: То је највећи потрошач струје

3 ч

0
Како безбједно користити избјељивач за веш?

Савјети

Како безбједно користити избјељивач за веш?

5 ч

0
Чишћење

Савјети

Овај састојак је право благо у кући: Чисти све од пода до плафона

16 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

04

Овај хороскопски знак не зна за пораз

14

00

Нове жртве на америчкој страни: Појавили се снимци ковчега

13

56

Влада Либана забранила војне активности Хезолаха

13

52

Понесите кишобран: Сутра нас очекује промјена времена

13

51

Убицама Славише Крунића потврђено 85 година затвора!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner