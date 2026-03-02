Ацу Ђукановићу одређен притвор

Извор:
Телеграф
02.03.2026
12:39
Коментари:0
Судија за истрагу Основног суда у Никшићу одредио је задржавање до 30 дана бизнисмену Ацу Ђукановићу, брату бившег предсједника Црне Горе Мила Ђукановића.
Како је саопштено, судија за истрагу је мишљења да стоје околности које указују да би се осумњичени, уколико би се нашао на слободи, могао дати у бјекство и бити недоступан државним органима Црне Горе у даљем току поступка.
"На приједлог Основног државног тужилаштву у Никшићу, одређен је притвор А.Ђ. због основане сумње да је извршио кривично дјело недозвољено држање и ношење оружја и експлозивних материја. Притвор је одређен због опасности од бјекства. Основано се сумња да је А.Ђ. у својој кући у Никшићу, неовлашћено држао оружје и муницију", саопштено је из ОДТ-а.
Из Основног суда саопштено је да је рјешењем судије за истрагу одређен притвор против осумњиченог А.Ђ., због кривичног дјела недозвољено држање и ношење оружја и експлозивних материја.
"Наиме, утврђено је да постоји основана сумња да је осумњичени А.Ђ. извршио кривично дјело недозвољено држање и ношење оружја и експлозивних материја из члана 403 став 2 у вези става 1 Кривичног законика Црне Горе, а што произилази из одбране осумњиченог, као и из записника, службених забиљешки и фото документације Управе полиције Црне Горе. Судија за истрагу је у конкретном мишљења да стоје околности које указују да би се осумњичени, уколико би се нашао на слободи, могао дати у бјекство и бити недоступан државним органима Црне Горе у даљем току поступка, сходно чл. 175 став 1 тачка 1 Закона о кривичном поступку. Околности за наведену одлуку судије за истрагу дате су у предметном рјешењу", каже се у саопштењу.
Против овог рјешења дозвољена је жалба у року од 24 часа од часа уручења рјешења и о истој одлучује ванрасправно кривично вијеће овога суда. Ђукановићу је претходно одређен притвор од 72 сата након што је полиција у његовој кући у Растоцима код Никшића пронашла више комада ватреног оружја, муниције и балистичких панцира.
