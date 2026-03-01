Logo
Полицијски руководиоци смијењени након протеста: Нису предузели адекватне мјере за обезбјеђење јавног реда

Агенције

01.03.2026

19:58

Фото: Pixabay

У Албанији су смијењена два полицијска руководиоца након протеста који су организовани у Тирани против власти, преносе албански медији.

Смијењени су, како се наводи, генерални директор државне полиције Албаније Иљир Прода и директор Полиције Тиране Ељтон Аљуши, а разлог за то је што полиција није предузела адекватне мјере за обезбјеђење јавног реда и безбједности.

Запаљена кућа Енвера Хоџе

Регион

Плануло у Тирани: Запаљена кућа Енвера Хоџе

Демократска партија, предвођена Салијем Беришом, јуче је организовала протест својих присталица, током којег су изнесене оштре критике на рачун албанског премијера Едија Раме.

Демонстрације су ескалирале када је запаљен дио куће бившег комунистичког лидера Енвера Хоџе, која је посљедњих година функционисала као умјетнички центар.

Иран Техеран напад

Свијет

Погођена зграда иранске државне телевизије

Демонстранти су на објекат бацали Молотовљеве коктеле и пиротехнику.

