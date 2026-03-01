Маскирани разбојници опљачкали власника ауто сервиса: Тукли га и стављали му кесу на главу

Извор:
Маскирани разбојници отели су у петак новац од власника једног ауто сервиса у Барајеву!
Како Телеграф незванично сазнаје, двојица разбојника наоружана пиштољем упала су у ауто сервис, а затим везала власнику (40) руке и ноге.
Везаном мушкарца су наводно све вријеме тукли и стављали му кесу на главу док им није рекао гдје стоји новац. Разбојници су потом једном раднику (38) задали ударце рукама у главу наком чега су се са узетим новцем удаљили у непознатом правцу.
