Трактором ударио полицајце па бјежао скроз до границе

АТВ

01.03.2026

Трактором ударио полицајце па бјежао скроз до границе
Припадници Министарства унутрашњих послова у Шапцу у сарадњи са Основним јавним тужилаштвом у Лозници, ухапсили су З. К. (50) због постојања основа сумње да је извршио кривична дјела напад на службено лице у вршењу службене радње и ометање службеног лица у вршењу службене дужности.

Постоје основи сумње да је З. К. који је био учесник данашњег протеста и блокаде у Лозници, након његовог завршетка, својим трактором ударио полицијске службенике, оглушавајући се о наређење полицијских службеника да га заустави, и наставио даље кретање.

Двојица полицијских службеника су задобила лаке тјелесне повреде.

Настављајући кретање З.К. је пробио заштиту ограду, и крећући се супротним смером, стигао до Граничног прелаза Трбушница, гдје је и ухапшен.

Осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведен надлежном тужилаштву.

Током блокаде ГП Трбушница дванаест лица оглушило се о наредбу полиције да одблокира гранични прелаз. Они су доведени у Полицијску станицу Лозница и против њих ће бити поднијете кривичне пријаве, због постојања основа сумње да су извршили кривично дјело ометање службеног лица у вршењу службене дужности.

(Телеграф)

