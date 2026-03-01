Logo
Ово је млади Н.К. убијен пред женом и дјецом

Извор:

АТВ

01.03.2026

18:01

Убијени Н.К.
Фото: Приватна архива

У Крагујевцу, у насељу Ердеч, у недјељу је дошло до убиства које је узнемирило јавност.

Према првим информацијама, Н. К. (35) убијен је из ватреног оружја док се налазио у свом аутомобилу.

Како незванично сазнаје портал "У центар", у возилу су се у том тренутку налазили његова супруга и двоје деце.

Постоје индиције да је у питању сачекуша.

Најновија вијест

Хроника

Познато ко је убијени мушкарац: Изрешетан пред женом и дјецом

Према досадашњим сазнањима, нападач је наводно био на кваду.

Сумња се да је НН лице пришло паркираном аутомобилу и испалило више хитаца ка Н. К, који је подлегао повредама на лицу мјеста.

Полиција је одмах изашла на лице мјеста и у току је увиђај, док се за нападачем интензивно трага. Мотив и све околности злочина биће утврђени након спроведене истраге.

Убиство

Крагујевац

Србија

