Ово је млади Н.К. убијен пред женом и дјецом

У Крагујевцу, у насељу Ердеч, у недјељу је дошло до убиства које је узнемирило јавност.
Према првим информацијама, Н. К. (35) убијен је из ватреног оружја док се налазио у свом аутомобилу.
Како незванично сазнаје портал "У центар", у возилу су се у том тренутку налазили његова супруга и двоје деце.
Постоје индиције да је у питању сачекуша.
Према досадашњим сазнањима, нападач је наводно био на кваду.
Сумња се да је НН лице пришло паркираном аутомобилу и испалило више хитаца ка Н. К, који је подлегао повредама на лицу мјеста.
Полиција је одмах изашла на лице мјеста и у току је увиђај, док се за нападачем интензивно трага. Мотив и све околности злочина биће утврђени након спроведене истраге.
