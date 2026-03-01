Необичан призор код центра Бањалуке - снимљен дабар

Извор:
У току сунчаног недјељног дана у Бањалуци, у непосредној близини угоститељског објекта "Стари млин" у близини центра града снимљен је дабар.
Очигледно су топлије вријеме и сунчан дан у највећем граду Српске пријали и дабру, пише портал "Независне".
Они су највећи глодари на европском тлу, а препознатљиви су по спљоштеном репу, густом крзну и сјекутићима којима руше стабла за изградњу брана.
Ово је јако битно из за саму ријеку Врбас.
Чистоћу и незагађеност ријека могуће је утврдити и доказати на неколико начина, а један од доказа да је природа чиста су даброви који настањују искључиво незагађене ријеке.
