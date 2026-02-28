АТВ сазнаје: Појачане мјере безбједности у Бањалуци

Извор:
АТВ
28.02.2026
12:19
Данас ће у Бањалуци бити појачане мјере безбједности, сазнаје АТВ.
У граду на Врбасу се игра дерби између Борца и Сарајева, а због присуства великог броја навијача, бањалучка полиција подигла је мјере сигурности.
То подразумијева појачану контролу возила.
Оно што је промјена у односу на претходне дуеле између ових тимова јесте да ће Сарајево овог пута имати подршку навијача након двије године, што је претходно неколико пута отказивано из сигурносних разлога.
