АТВ сазнаје: Појачане мјере безбједности у Бањалуци

Извор:

АТВ

28.02.2026

12:19

АТВ сазнаје: Појачане мјере безбједности у Бањалуци
Данас ће у Бањалуци бити појачане мјере безбједности, сазнаје АТВ.

У граду на Врбасу се игра дерби између Борца и Сарајева, а због присуства великог броја навијача, бањалучка полиција подигла је мјере сигурности.

То подразумијева појачану контролу возила.

Хроника

Изречене мјере забране васпитачицама осумњиченим за злостављање дјеце у Сарајеву

Оно што је промјена у односу на претходне дуеле између ових тимова јесте да ће Сарајево овог пута имати подршку навијача након двије године, што је претходно неколико пута отказивано из сигурносних разлога.

