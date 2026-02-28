Позив држављанима Србије да што прије напусте Иран

Извор:
Амбасада Србије у Ирану препоручила је српским држављанима који се тренутно налазе у Ирану да што прије напусте ову земљу, која је нападнута.
"Уколико постоји могућност да се безбједно напусти Иран, учинити то што прије. Пратити објаве локалних власти и придржавати се препорука. Избјегавати непотребне изласке на отворено", саопштила је Амбасада Србије у Ирану на друштвеној мрежи "Икс".
Држављани Србије, како се наводи, треба да прате препоруке Министарства спољних посова Србије и Амбасаде у Ирану.
Израел је, у кооринацији са САД, покренуо превентивни напад на Иран, који је узвратио по израелским и америчким циљевима.
