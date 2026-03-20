Logo
Large banner

Викенд хороскоп: Рибе очекују романтичне ситуације, док Стријелца чекају велике промјене

20.03.2026

22:44

Коментари:

0
Хороскоп
Фото: pexels/Damir K

Откријте шта вам звијезде предвиђају за суботу и недељу, 21. и 22. марта.

Ован

Посао: Викенд доноси налет мотивације и нових идеја. Иако је вријеме за одмор, биће вам тешко да се потпуно искључите од пословних планова.

Љубав: Страсти су наглашене, али и нестрпљење. Покушајте да будете пажљивији у комуникацији са партнером.

Здравље: Вишак енергије потрошите вјежбањем или спортом.

Бик

Посао: Фокусирани сте на стабилност и финансије. Викенд је идеалан за разраду дугорочних планова.

Љубав: Тражите сигурност и блискост. Ваш партнер ће цјенити вашу смиреност и лојалност.

Здравље: Потребан вам је квалитетан одмор и опуштање.

Близанци

Посао : Креативне идеје долазе природно, али их је тешко сачувати. Запишите све што вам падне на памет.

Љубав : Флерт и комуникација су у првом плану. Слободни би могли да упознају некога занимљивог.

Здравље : Могућа је ментална исцрпљеност - покушајте да успорите.

Рак

Посао : Размишљате о будућим потезима, али немојте доносити исхитрене одлуке. Викенд је за размишљање.

Љубав : Емоције су појачане. Тражите сигурност и разумијевање од партнера.

Здравље : Посветите себи и свом унутрашњем миру.

Лав

Посао : Жеља за доказивањем је јака, чак и током викенда. Пазите да не претјерате.

Љубав : Привлачите пажњу гдје год да кренете. Идеално вријеме за романсу.

Здравље : Потребно вам је више одмора него што мислите.

Дјевица

Посао : Анализирате све што сте урадили у протеклом периоду. Викенд доноси корисне увиде.

Љубав : Ситнице вас муче више него обично - покушајте да се опустите.

Здравље : Обратите пажњу на исхрану и рутину.

Вага

Посао : Размишљате о равнотежи између приватног и професионалног живота. Вријеме је за мале промене.

Љубав : Хармонија је могућа, али само ако отворено кажете шта осјећате.

Здравље : Потребни су вам мир и опуштајуће активности.

Шкорпија

Посао : Ваша интуиција је појачана - вјерујте свом осјећају када разматрате будуће потезе.

Љубав : Емоције су дубоке и интензивне. Могући су важни разговори.

Здравље : Покушајте да ублажите стрес физичком активношћу.

Стријелац

Посао : Размишљате о промјенама и новим могућностима. Викенд доноси инспирацију.

Љубав : Слобода вам је важна, али неко би могао да пробуди вашу радозналост.

Здравље : Боравак на свјежем ваздуху ће вам добро доћи.

Јарац

Посао : Не можете се потпуно искључити од својих обавеза, али покушајте да пронађете равнотежу.

Љубав : Показивање емоција вам је теже него обично - ваш партнер би то могао примјетити.

Здравље : Умор се накупља, потребно вам је више сна.

Водолија

Посао : Ваше идеје су неконвенционалне и занимљиве. Викенд је добар за креативно размишљање.

Љубав : Тражите слободу и аутентичност. Могући су неочекивани сусрети.

Здравље : Ментални одмор вам је неопходан.

Риба

Посао : Интуиција вам помаже да ствари видите из другачије перспективе.

Љубав : Романтично расположење доноси лијепе тренутке са партнером или симпатијом.

Здравље : Посветите се опуштању и унутрашњој равнотежи.

(индекс)

Подијели:

Тагови :

Хороскоп

звијезде

Коментари (0)
Large banner

Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

55

Апликације за бољи сан имају неочекиван утицај на људе који пате од несанице

22

52

Кесић: САД би могле напустити НАТО савез

22

46

Пролазник у Њемачкој пронашао 35 људских зуба на плочнику, покренута истрага

22

44

Викенд хороскоп: Рибе очекују романтичне ситуације, док Стријелца чекају велике промјене

22

34

Познато ко је упуцан испред познатог ресторана у Земуну

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner