Шта повезује Панамски канал и запуштено село у БиХ?

20.03.2026

15:32

Коментари:

0
Прича о броду који је први прошао Панамским каналом и селу у Херцеговини које данас готово да не постоји повезује једно име – Космај.

Док је брод завршио на резалишту након деценија пловидбе, село код Широког Бријега полако нестаје, са свега неколико становника.

Негд‌је у јуну 1972. године, у сплитском бродоградилишту „Свети Кајо“, радници су почели да резачима растављају стари британски пароброд.

Носио је име Космај.

За собом је имао 42 године пловидбе, три заставе и три имена – а крај му је био тих, на резалишту.

Брод који је ушао у историју

У својој дугој каријери овај теретни брод уписао је и један значајан рекорд – био је први британски брод који је прошао кроз Панамски канал.

Од великих свјетских рута и историјских успјеха, дошао је до заборава и нестанка.

Село истог имена – иста судбина

У Херцеговини постоји село Космај, удаљено двадесетак километара од Широког Бријега.

И њему, чини се, пријети слична судбина.

Село припада жупи Расно у граду Широки Бријег и данас у њему живи свега седам становника, распоређених у три куће.

Од 83 куће до три домаћинства

Према подацима из прошлости, у Космају су некада биле 83 куће и бројне породице.

Данас су активне само три, а у њима углавном живе старији људи.

Ипак, село није потпуно замрло

Иако је готово напуштено, Космај и даље повремено оживи.

Многи долазе да обрађују баште, сијеку дрва или обнављају старе куће.

Посебно је живахно у вријеме брања кука, када село постаје мала туристичка дестинација и накратко поново добије живот.

Мјесто окупљања и природе

У селу се налази и ловачка кућа секције Расно–Дужице, која представља важно мјесто окупљања ловаца, али и свих љубитеља природе из овог краја, преноси Јабука тв.

У видеу погледајте како данас изгледа ово село.

