Шта повезује Панамски канал и запуштено село у БиХ?

20.03.2026
15:32
Коментари:0
Прича о броду који је први прошао Панамским каналом и селу у Херцеговини које данас готово да не постоји повезује једно име – Космај.
Док је брод завршио на резалишту након деценија пловидбе, село код Широког Бријега полако нестаје, са свега неколико становника.
Негдје у јуну 1972. године, у сплитском бродоградилишту „Свети Кајо“, радници су почели да резачима растављају стари британски пароброд.
Носио је име Космај.
За собом је имао 42 године пловидбе, три заставе и три имена – а крај му је био тих, на резалишту.
У својој дугој каријери овај теретни брод уписао је и један значајан рекорд – био је први британски брод који је прошао кроз Панамски канал.
Од великих свјетских рута и историјских успјеха, дошао је до заборава и нестанка.
У Херцеговини постоји село Космај, удаљено двадесетак километара од Широког Бријега.
И њему, чини се, пријети слична судбина.
Село припада жупи Расно у граду Широки Бријег и данас у њему живи свега седам становника, распоређених у три куће.
Према подацима из прошлости, у Космају су некада биле 83 куће и бројне породице.
Данас су активне само три, а у њима углавном живе старији људи.
Иако је готово напуштено, Космај и даље повремено оживи.
Многи долазе да обрађују баште, сијеку дрва или обнављају старе куће.
Посебно је живахно у вријеме брања кука, када село постаје мала туристичка дестинација и накратко поново добије живот.
У селу се налази и ловачка кућа секције Расно–Дужице, која представља важно мјесто окупљања ловаца, али и свих љубитеља природе из овог краја, преноси Јабука тв.
У видеу погледајте како данас изгледа ово село.
Занимљивости
5 ч0
Занимљивости
5 ч0
Занимљивости
7 ч0
Занимљивости
9 ч0
Најновије
Најчитаније
18
26
18
10
18
09
18
07
18
04
Тренутно на програму