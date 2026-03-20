Репутација ратника: Шта је Чак Норис радио у Кореји?

Аутор:АТВ
20.03.2026
15:27
Коментари:0
Претрага „Chuck Norris Korean War“ једна је од најчешћих када је ријеч о биографији чувеног глумца и мајстора борилачких вјештина. Међутим, кључна чињеница је сљедећа: Чак Норис није учествовао у Корејском рату.
Корејски рат трајао је од 1950. до 1953. године, док је Чак Норис рођен 1940. То значи да је у вријеме рата био дијете, стар између 10 и 13 година. Због тога је тврдња да је „Chuck Norris Korean War veteran“ — нетачна.
Постоји више разлога зашто се појављује забуна око теме „Chuck Norris Korean War“:
Прво, Чак Норис јесте био у Кореји, али не током рата. Друго, његов имиџ у филмовима често је повезан са војском и ратним улогама. Треће, интернет је годинама генерисао нетачне биографске податке који се понављају без провјере.
Ова комбинација довела је до тога да многи погрешно вјерују да је био ратни ветеран из Кореје.
Иако није учествовао у Корејском рату, Чак Норис има стварно војно искуство.
Године 1958. придружио се америчком ваздухопловству (U.S. Air Force) и убрзо је распоређен у базу Осан у Јужној Кореји. Тамо је служио као војни полицајац.
Ово је кључни моменат који објашњава зашто је „Chuck Norris Korean War“ чест термин — јер је његов живот заиста везан за Кореју, али не за рат.
Боравак у Јужној Кореји био је пресудан за његов живот. Ту је направио прве кораке у борилачким вјештинама, што ће касније довести до тога да постане свјетски шампион у каратеу.
По повратку у Сједињене Државе:
Без тог периода, његова каснија каријера у Холивуду вјероватно не би постојала.
Иако није био учесник Корејског рата, Норис је у филмовима често тумачио војнике и ратне хероје.
Посебно у:
Ове улоге створиле су додатну конфузију, јер је публика његов филмски идентитет често поистовјећивала са стварним животом.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
18
26
18
10
18
09
18
07
18
04
Тренутно на програму