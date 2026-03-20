Репутација ратника: Шта је Чак Норис радио у Кореји?

20.03.2026

15:27

Репутација ратника: Шта је Чак Норис радио у Кореји?
Претрага „Chuck Norris Korean War“ једна је од најчешћих када је ријеч о биографији чувеног глумца и мајстора борилачких вјештина. Међутим, кључна чињеница је сљедећа: Чак Норис није учествовао у Корејском рату.

Корејски рат трајао је од 1950. до 1953. године, док је Чак Норис рођен 1940. То значи да је у вријеме рата био дијете, стар између 10 и 13 година. Због тога је тврдња да је „Chuck Norris Korean War veteran“ — нетачна.

Како је настала заблуда?

Постоји више разлога зашто се појављује забуна око теме „Chuck Norris Korean War“:

Прво, Чак Норис јесте био у Кореји, али не током рата. Друго, његов имиџ у филмовима често је повезан са војском и ратним улогама. Треће, интернет је годинама генерисао нетачне биографске податке који се понављају без провјере.

Ова комбинација довела је до тога да многи погрешно вјерују да је био ратни ветеран из Кореје.

Војна служба Чака Нориса у Јужној Кореји

Иако није учествовао у Корејском рату, Чак Норис има стварно војно искуство.

Године 1958. придружио се америчком ваздухопловству (U.S. Air Force) и убрзо је распоређен у базу Осан у Јужној Кореји. Тамо је служио као војни полицајац.

Управо током тог периода:

  • почиње да тренира Tang Soo Do
  • добија надимак „Chuck“
  • развија дисциплину која ће га касније дефинисати

Ово је кључни моменат који објашњава зашто је „Chuck Norris Korean War“ чест термин — јер је његов живот заиста везан за Кореју, али не за рат.

Како је Кореја обликовала Чака Нориса

Боравак у Јужној Кореји био је пресудан за његов живот. Ту је направио прве кораке у борилачким вјештинама, што ће касније довести до тога да постане свјетски шампион у каратеу.

По повратку у Сједињене Државе:

  • отвара школе борилачких вјештина
  • обучава познате личности
  • гради репутацију у спортским круговима

Без тог периода, његова каснија каријера у Холивуду вјероватно не би постојала.

Филмска каријера

Иако није био учесник Корејског рата, Норис је у филмовима често тумачио војнике и ратне хероје.

Посебно у:

  • „Missing in Action“
  • „The Delta Force“

Ове улоге створиле су додатну конфузију, јер је публика његов филмски идентитет често поистовјећивала са стварним животом.

