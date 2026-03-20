Умро Чак Норис

Аутор:АТВ
20.03.2026
15:03
Коментари:1
Познати глумац Чак Норис преминуо је у 86. години.
Чак Норис — чувени мајстор борилачких вјештина и глумац у филмовима попут "The Delta Force" и "Missing in Action" — преминуо је, сазнаје ТМЗ.
Преминуо је у четвртак ујутру на Хавајима, према наводима породице, која је саопштила:
"Са тешким срцем наша породица дијели вијест о изненадној смрти нашег вољеног Чака Нориса, јуче ујутру. Иако бисмо жељели да околности задржимо у приватности, молимо вас да знате да је био окружен породицом и да је био у миру.
За свијет, он је био мајстор борилачких вјештина, глумац и симбол снаге. За нас, био је посвећен супруг, вољени отац и дјед, невјероватан брат и срце наше породице.
Живио је свој живот са вјером, сврхом и непоколебљивом посвећеношћу људима које је волио. Кроз свој рад, дисциплину и доброту, инспирисао је милионе широм свијета и оставио трајан траг у животима многих.
Иако су нам срца сломљена, дубоко смо захвални за живот који је живио и за незаборавне тренутке које смо имали срећу да подијелимо с њим. Љубав и подршка коју је добијао од фанова широм свијета значиле су му много, и наша породица је на томе искрено захвална. За њега, ви нисте били само фанови - били сте његови пријатељи.
Знамо да су многи од вас чули за његову недавну хоспитализацију и искрено смо захвални на молитвама и подршци коју сте му упутили.
Док жалимо за овим губитком, љубазно молимо за приватност наше породице у овом тешком тренутку.
Хвала вам што сте га вољели заједно с нама".
Чак Норис (Chuck Norris), рођен као Карлос Реј Норис, један је од најпознатијих акционих глумаца и мајстора борилачких вјештина у модерној поп култури. Рођен 10. марта 1940. године у Оклахоми, изградио је имиџ непобједивог борца, али је његов пут до славе био далеко од једноставног.
Норисово дјетињство било је обиљежено сиромаштвом и породичним проблемима. Одрастао је у нестабилним условима, уз оца који је имао проблем са алкохолом. Након развода родитеља, преселио се у Калифорнију, гдје је као повучен и несигуран младић тражио свој пут.
Кључни преокрет догодио се када се прикључио америчком ваздухопловству. Током службе у Јужној Кореји први пут се сусрео са борилачким вјештинама, што ће одредити његов будући животни правац.
По повратку у Сједињене Америчке Државе, Норис почиње озбиљно да тренира и убрзо постаје један од најбољих каратиста у земљи. Током шездесетих година осваја бројне титуле и стиче статус свјетског шампиона у каратеу, који је успио да задржи више година.
Отвара сопствене школе борилачких вјештина и развија стил Chun Kuk Do, комбинујући различите технике. Његов утицај у овој области био је значајан, јер је допринио популаризацији борилачких спортова на Западу.
Улазак у Холивуд означио је нову фазу његовог живота. Након првих мањих улога, пробој доживљава седамдесетих и осамдесетих година. Постаје једно од највећих имена акционог филма.
Глуми у низу комерцијално успјешних филмова, али праву глобалну популарност стиче улогом у серији „Walker, Texas Ranger“. Та серија га позиционира као симбол правде и снаге, а његов лик постаје препознатљив широм свијета.
Поред глуме, Норис је остварио значајан утицај и у другим областима. Оснивач је више организација, укључујући програме за младе који користе борилачке вјештине као средство дисциплине и личног развоја.
Такође је аутор више књига и колумни, у којима се бави темама морала, вјере и друштва.
Иако није био дио класичних холивудских скандала, Чак Норис није избјегао контроверзе.
Највише пажње изазвале су његове политичке изјаве. Познат је по конзервативним ставовима и отвореној подршци Републиканској странци у Сједињеним Државама. Поједине његове изјаве о политичким и друштвеним темама изазвале су оштре реакције јавности.
Додатне контроверзе појавиле су се након што је откривено да има дијете из ванбрачне везе, што је дуго било непознато јавности.
Такође, поједини његови текстови и јавни наступи довођени су у везу са теоријама завјере, што је додатно поларизовало јавност.
Чак Норис је постао јединствен феномен у поп култури. Интернет је створио читав низ такозваних „Chuck Norris чињеница“ – хумористичних тврдњи које га приказују као натприродно моћну личност.
Овај феномен значајно је допринио његовој популарности код млађих генерација и учврстио његов статус глобалне иконе.
Иако праћен контроверзама, његов утицај на поп културу и борилачке вјештине остаје неспоран. Данас се сматра једном од најпрепознатљивијих личности акционог жанра и симболом снаге у савременој култури.
