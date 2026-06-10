Српкиња се утопила на плажи код Солуна

Аутор:АТВ
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Жена (74) из Србије утопила се јуче у поподневним часовима на плажи у мјесту Переа, надомак Солуна, јављају грчки медији.
Након што су купачи приметили тело у плићаку и извукли жену на обалу, одмах је обавијештена обалска стража Солуна, као и љекарске службе.
Екипа грчке Хитне помоћи стигла је на лице места у најкраћем року и одмах започела указивање прве помоћи и реанимацију.
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Српкиња је у критичном стању хитно превезена у болницу "Папагеоргиоу" у Солуну. Нажалост, љекари су тамо могли само да констатују смрт.
За сада нису саопштени званични подаци о томе да ли је узрок утапања био нагли здравствени проблем или шок услед уласка у воду, преноси Курир.
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