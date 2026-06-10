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Српкиња се утопила на плажи код Солуна

Аутор:

АТВ
10.06.2026 13:16

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Српкиња се утопила на плажи код Солуна
Фото: Osviel Rodriguez Valdés/Pexels

Жена (74) из Србије утопила се јуче у поподневним часовима на плажи у мјесту Переа, надомак Солуна, јављају грчки медији.

Након што су купачи приметили тело у плићаку и извукли жену на обалу, одмах је обавијештена обалска стража Солуна, као и љекарске службе.

Екипа грчке Хитне помоћи стигла је на лице места у најкраћем року и одмах започела указивање прве помоћи и реанимацију.

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Српкиња је у критичном стању хитно превезена у болницу "Папагеоргиоу" у Солуну. Нажалост, љекари су тамо могли само да констатују смрт.

За сада нису саопштени званични подаци о томе да ли је узрок утапања био нагли здравствени проблем или шок услед уласка у воду, преноси Курир.

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Тагови :

Грчка

утапање

преминула жена

реанимација

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