Донација рачунара школи "Вук Караџић" у Вишеграду

Аутор:АТВ
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Основна школа "Вук Караџић" у Вишеграду добила је осам нових рачунара у оквиру пројекта "Боље школе, боља будућност", који се реализује под покровитељством предсједника Републике Српске, а донација ће допринијети унапређењу наставног процеса и бољим условима рада у информатичком кабинету.
Директор школе Тања Јевтић Раковић рекла је да је нова информатичка опрема од великог значаја јер ће омогућити квалитетније извођење наставе и боље услове за ученике и наставнике.
"Постојећа ИТ опрема била је дотрајала, а због недовољног броја функционалних рачунара ученици су често радили у групама. Нова опрема ће знатно побољшати наставу информатике и омогућити квалитетнији рад", истакла је Јевтић Раковић.
Она је навела да школа има континуирану подршку институција Републике Српске, подсјетивши да је почетком школске године обезбијеђен и нови минибус за превоз ученика.
Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић изјавио је да су улагања у образовање и дигитализацију један од приоритета локалне заједнице.
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"Захвални смо предсједнику Републике Српске што је препозната потреба школе за новом опремом. Заједнички циљ локалне управе, републичких институција и привредних субјеката јесте стварање што бољих услова за образовање дјеце", рекао је Ђуревић.
Он је додао да су у подршци школама учествовали и општина Вишеград и предузеће "Хидроелектране на Дрини", те подсјетио да је најављена и реконструкција фискултурне сале у овој образовној установи.
Уручeњу донације присуствовао је и директор предузећа "Хидроелектране на Дрини" Недељко Перишић.
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