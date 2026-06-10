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Донација рачунара школи "Вук Караџић" у Вишеграду

Аутор:

АТВ
10.06.2026 13:14

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Основна школа "Вук Караџић" у Вишеграду добила је осам нових рачунара у оквиру пројекта "Боље школе, боља будућност", који се реализује под покровитељством предсједника Републике Српске, а донација ће допринијети унапређењу наставног процеса и бољим условима рада у информатичком кабинету.
Фото: Višegradske vijesti

Основна школа "Вук Караџић" у Вишеграду добила је осам нових рачунара у оквиру пројекта "Боље школе, боља будућност", који се реализује под покровитељством предсједника Републике Српске, а донација ће допринијети унапређењу наставног процеса и бољим условима рада у информатичком кабинету.

Директор школе Тања Јевтић Раковић рекла је да је нова информатичка опрема од великог значаја јер ће омогућити квалитетније извођење наставе и боље услове за ученике и наставнике.

"Постојећа ИТ опрема била је дотрајала, а због недовољног броја функционалних рачунара ученици су често радили у групама. Нова опрема ће знатно побољшати наставу информатике и омогућити квалитетнији рад", истакла је Јевтић Раковић.

Она је навела да школа има континуирану подршку институција Републике Српске, подсјетивши да је почетком школске године обезбијеђен и нови минибус за превоз ученика.

Начелник општине Вишеград Младен Ђуревић изјавио је да су улагања у образовање и дигитализацију један од приоритета локалне заједнице.

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"Захвални смо предсједнику Републике Српске што је препозната потреба школе за новом опремом. Заједнички циљ локалне управе, републичких институција и привредних субјеката јесте стварање што бољих услова за образовање дјеце", рекао је Ђуревић.

Он је додао да су у подршци школама учествовали и општина Вишеград и предузеће "Хидроелектране на Дрини", те подсјетио да је најављена и реконструкција фискултурне сале у овој образовној установи.

Уручeњу донације присуствовао је и директор предузећа "Хидроелектране на Дрини" Недељко Перишић.

/Глас Српске/

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Тагови :

ХЕ на Дрини

Вишеград

Хидроелектрана Вишеград

донација

рачунар

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