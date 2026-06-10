Електро-Бијељина: У петак без струје 5.800 корисника

Аутор:АТВ
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У петак 12. јуна 2026. године, радници "Електро-Бијељине" изводиће радове на годишњем ремонту ТС 35/10 kV "Бијељина IV" и припадајућим далеководима.
Плански ремонт је предвиђен у времену од 8 до 16 часова и без електричне енергије биће око 5800 корисника који се снабдијевају са сљедећих 10 kV далековода: - "Пучиле", - "Патковача", - "Раскршће 2", - "Вишњићева" и - "Гвоздевићи".
Електричну енергију неће имати корисници у бијељинским насељима Гвоздевићи, Томбак, Богдановића плац, затим у дијелу улица Галац, Лозничка, Филипа Вишњића, као и у неколико мањих, њима припадајућих улица.
У вријеме планског застоја електричне енергије неће бити ни у насељеним мјестима Патковача, Пучиле и Голо Брдо.
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Такође, у петак ће радници "Електро-Бијељине" изводити радове на годишњем ремонту далековода "Циглана" и "Јања Стара", због чега ће у термину од 12 до 16 часова без електричне енергије бити корисници у неколико градских и приградских насеља.
"Молимо кориснике да уваже најављене радове јер су неопходни за поузданост и квалитет система дистрибуције електричне енергије", наводе из Електро-Бијељине.
Детаљан списак насеља и улица у којима ће бити плански застој, можете пронаћи на сајту ОДС "Електро-Бијељина".
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