Електро-Бијељина: У петак без струје 5.800 корисника

Плански ремонт је предвиђен у времену од 8 до 16 часова и без електричне енергије биће око 5800 корисника који се снабдијевају са сљедећих 10 kV далековода: - "Пучиле", - "Патковача", - "Раскршће 2", - "Вишњићева" и - "Гвоздевићи".

Електричну енергију неће имати корисници у бијељинским насељима Гвоздевићи, Томбак, Богдановића плац, затим у дијелу улица Галац, Лозничка, Филипа Вишњића, као и у неколико мањих, њима припадајућих улица.

У вријеме планског застоја електричне енергије неће бити ни у насељеним мјестима Патковача, Пучиле и Голо Брдо.

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Патковача 2

Такође, у петак ће радници "Електро-Бијељине" изводити радове на годишњем ремонту далековода "Циглана" и "Јања Стара", због чега ће у термину од 12 до 16 часова без електричне енергије бити корисници у неколико градских и приградских насеља.

"Молимо кориснике да уваже најављене радове јер су неопходни за поузданост и квалитет система дистрибуције електричне енергије", наводе из Електро-Бијељине.

Детаљан списак насеља и улица у којима ће бити плански застој, можете пронаћи на сајту ОДС "Електро-Бијељина".